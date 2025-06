Bombazo: Toto Wolff confirmó el interés de fichar a Max Verstappen para Mercedes en la próxima temporada

El futuro de Max Verstappen con Red Bull es incierto. A pesar de que tiene contrato con la escudería austríaca hasta fines de 2028, el piloto neerlandés tiene cláusulas de salida en su contrato y viendo el rendimiento del monoplaza de esta temporada, el cual no está nada conforme con el trabajo de los ingenieros, el tetracampeón del mundo podría abandonar a los Toros a fin de año.

Uno de los que ya se postuló en la posible contratación de Súper Max es Mercedes y este viernes tras la prácticas 1 y 2 del GP de Austria en el Red Bull Ring, Toto Wolff , director de equipo de la escudería británica, confirmó los rumores luego de que le consultaran sobre el motivo por el cual no se extendió el contrato de George Russell, el piloto principal.

Toto Wolff confirmó los rumores del posible fichaje de Max Verstappen

Toto Wolff explicó las posibilidades que tiene Mercedes de fichar a Max Verstappen:

"En primer lugar, no hay retrasos en el contrato de George porque nuestros plazos están bastante claros desde hace tiempo. Nos conocemos desde hace tanto tiempo, así que no hay ningún retraso. Pero también, como director de equipo responsable de la mejor marca de autos del mundo, es evidente que estás explorando lo que un cuatro veces campeón del mundo hará en el futuro, y eso podría ocurrir dentro de mucho tiempo. Pero eso no nos afecta a la hora de firmar el contrato de George", sentenció en diálogo con Sky Sports.