La queja de Franco Colapinto con Alpine tras su mala performance en las prácticas de Austria: "Tenés que meter freno, volante y..."

El análisis de Franco Colapinto tras la FP1 y FP2 de Austria

Franco Colapinto habló tras las dos primeras prácticas en Austria

Ahora en Spielberg, sufrió un nuevo inconveniente con su A525 y es por ello que tras finalizar la FP2, el pilarense habló con la prensa en zona mixta. Allí analizó su rendimiento de este viernes y lanzó un fuerte sincericidio de cara a lo que queda del fin de semana: "No fue muy bien, no me sentí muy cómodo especialmente en las curvas rápidas, que son mi fuerte y me están costando. El balance fue muy diferente de una curva a otra. Tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto, y no la estoy teniendo“, sentenció.