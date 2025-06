Flavio Briatore, contundente (y enojado): qué dijo sobre la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

“Franco correrá todas las veces que haga falta. Lo de las cinco carreras no tiene sustento. Es un invento que se generó desde la prensa, sobre todo en Argentina. No hay límite para sus carreras”, declaró Briatore en diálogo con Motorsport.

Colapinto llegó al equipo como reemplazo de Jack Doohan, y este Gran Premio de Austria sería, en teoría, la última fecha del "plan" de evaluación inicial. Sin embargo, tanto desde Alpine como desde el entorno del piloto aseguran que su continuidad no está en duda y que el vínculo va mucho más allá de cinco fechas.

“Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan. La culpa es de ustedes, no nuestra. Ya lo dije antes: esas fechas eran sólo una referencia para ustedes, no un límite real”, reforzó Briatore. Además, según reveló Infobae, Colapinto firmó un contrato por cinco años con Alpine, lo que alimenta aún más las versiones que lo vinculan con un proyecto a largo plazo bajo la órbita de Renault.