El optimismo de Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Austria: "Me trae buenos recuerdos"

Respecto del desafío que se le viene este fin de semana, se mostró muy optimista: " Austria me trae buenos recuerdos. Tuve buenos años acá en Fórmula 3 y Fórmula 2. Además, estaba acá cuando me dijeron que iba a manejar en Silverstone, así que son buenos recuerdos en general y es un circuito que me gusta mucho. El país tiene unos paisajes increíbles".

"Acá es todo diferente, no es como la ciudad, está bueno cambiar cada tanto. Me gusta mucho este circuito, tiene muchas curvas rápidas y en general me van bien, las curvas lentas me aburren y mi auto no es el mejor ahí", comentó luego acerca de lo que es manejar en el Red Bull Ring.