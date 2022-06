La tajante respuesta de Zeballos a las comparaciones con Guillermo Barros Schelotto: "Soy el..."

Exequiel Zeballos no esperaba jugar como titular ante Ferro. De hecho, Sebastián Battaglia lo había utilizado desde el inicio contra Arsenal porque tenía en mente poner a Eduardo Salvio para el partido de dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, una molestia del Toto en el precalentamiento provocó el ingreso del Changuito, que no pudo desequilibrar como suele hacer pero tuvo un papel importante en el gol del triunfo de Boca en La Rioja.

Luego del partido, Matías Peliccioni, periodista de TyC Sports, le resaltó a Zeballos el cariño de la gente de Boca por él. Es que el juvenil de 20 años es uno de los más queridos por el público xeneize desde el momento que descubrió sus gambetas en Reserva e hizo su debut en la Primera. Además, el Changuito recibió un gran espaldarazo por parte del club, que le brindó la camiseta número 7 que usaron, entre tantos otros, Guillermo Barros Schelotto pero el santiagueño no quiere saber nada de comparaciones: quiere ser él mismo.

Así lo aseguró Zeballos en la entrevista post triunfo de Boca ante Ferro luego de la pregunta por las comparaciones con uno de los máximos ídolos del club de La Ribera: "Soy el Chango, soy Exequiel, no busco comparaciones. Solamente trato divertirme y aprender día a día", afirmó el chico que deslumbra con sus gambetas y lujos a los hinchas.

Zeballos es uno de los mimados de la hinchada de Boca junto a otros juveniles de la misma camada como Luis Vázquez y Alan Varela, aunque estos dos son algunos años más grandes que el santiagueño. Desde que irrumpió en la Reserva, el Changuito carga con el mote de ser el mejor proyecto de las inferiores del club y él, poco a poco, responde en Primera.

Llevar una camiseta con tanta historia como la 7 de Boca no es para cualquiera. Aunque no salió de las inferiores, Guillermo Barros Schelotto se ganó el cariño inquebrantable de la hinchada como jugador y Zeballos, por más que no quiera comparaciones, ilusiona a la Bombonera con ser el nuevo 7 bravo del Xeneize.