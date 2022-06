Racing: por qué Gago no concentró a Cardona para el partido de Copa Argentina ante Agropecuario

El primer semestre del año terminó con un sabor agridulce para Racing Club. El elenco de Avellaneda mostró un gran volumen de juego a lo largo de la Copa de la Liga Profesional y la Copa Sudamericana, pero se quedó con las manos vacías sobre el final: en el torneo local en la semifinal ante Boca, por penales, y en el certamen internacional quedó eliminado ante River de Uruguay de local, cuando un punto le alcanzaba para clasificarse a los octavos de final.

En este contexto, Fernando Gago no piensa guardar nada y pondrá toda la carne en el asador en el duelo ante Agropecuario de este miércoles a las 20. La Academia se verá las caras con el Sojero por los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio 23 de Agosto, de la provincia de Jujuy.

Pintita decidió que para la eliminatoria ante el equipo de la Primera Nacional no esté presente Edwin Cardona. Al no ver el nombre del colombiano en la lista de concentrados se encendieron las alarmas, pero luego se conoció que su ausencia es solamente una decisión del DT que no tiene que ver con ningún tipo de lesión.

Debido a que ante Huracán el pasado fin de semana salió reemplazado a los 88 minutos, el cuerpo técnico decidió darle descanso y aprovechar estos días para continuar con los entrenamientos físicos, teniendo en cuenta que a la Academia se le vienen tres partidos en una semana. El cronograma es el siguiente: visitará a Godoy Cruz el domingo a las 15.30, posteriormente será local de Vélez el jueves a las 21,30 y, finalmente, viajará a La Plata para visitar a Gimnasia el lunes a las 19.