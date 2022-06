La grave causa contra Johan Carbonero por la que Racing Feminista se opone a su llegada

El colombiano Johan Carbonero, futbolista de Gimnasia de La Plata, es uno de los posibles refuerzos de Racing para este mercado. El equipo de Fernando Gago busca contar con el futbolista para el campeonato y el Lobo querría concretar la operación en las próximas horas. Pero Carbonero tiene un grave problema: es el acusado en una causa por acoso y tentativa de abuso sexual, después de que lo denunciaran en 2020.

El colombiano Carbonero, objetivo de Racing.

La causa contra el extremo de 22 años fue elevada a juicio oral por acoso y tentativa de abuso sexual en mayo de este año, después de la denuncia de una trabajadora de un apart hotel en La Plata. Según indica la denuncia, se trata de varios episodios de acoso por parte del delantero que comenzaron en octubre de 2020 y se extendieron hasta noviembre, siempre dentro del apart donde la denunciante trabajaba como conserje, en la zona de 4 y 49.

La fiscal del caso, Virginia Bravo, de la UFI N°7, decidió la elevación a juicio oral contra Carbonero. El medio El Editor Platense dio a conocer una entrevista con el padre de la joven y, según el testimonio, Carbonero la habría invitado a salir el primer día de su estadía en el hotel y ella no aceptó porque tiene novio.

“A los dos o tres días, la veo, hablo con ella y volvió a contar que otra vez la invitó a salir. Yo le dije que mantenga las cosas con cautela, pero no pensábamos que iba a desembocar en lo que luego ocurrió“, explicó el padre de la joven.

“Un lunes, el jugador le mandó un WhatsApp al celular de la empresa donde trabaja, para preguntarle si podía subir a prender el aire acondicionado. Ella subió a ayudarlo porque es su trabajo, pero cuando abre la puerta del departamento lo ve con el torso desnudo, ojotas y una toalla chiquita en la cintura. Mi hija le prendió el aire y se fue. Al día siguiente, Carbonero le vuelve a mandar un mensaje para que le prenda el anafe. Cuando se dirige a la habitación, estaba de la misma manera, casi desnudo. Pero esta vez, el jugador le dice ‘dale, quedate conmigo’, a lo que ella le responde ‘vos estás loco’ y se fue”, comentó al medio de La Plata.

Más tarde, un miércoles, cuando la chica llegó a la habitación para lavarle la ropa, fue cuando Carbonero habría intentado abusar de ella. Según la denuncia, el jugador “la agarró del brazo y la metió en la pieza a la fuerza y la presionó contra la puerta, diciéndole que se quede con él”. Tal como relata la denuncia, la joven comenzó a gritar y logró escaparse.

"Minutos más tarde él le manda un WhatsApp preguntándole si se había enojado. Ella no le contestó. Una hora después, baja al lobby del apart hablando por videollamada con otra persona y la muestra a mi hija diciéndole ‘mirá qué linda’. Después le pregunta si puede convidarle un mate, ella se negó y él amenazó: ‘Si no me das, paso para el otro lado del mostrador’", indicó el padre de la chica.

"Ahí decidimos darle un corte a la situación. Esa noche hicimos la denuncia en la Comisaria Novena junto con la encargada", explicó el papá. “A partir de ese momento, mi hija dejó de trabajar y empezó terapia. Hasta el día de hoy continúa con el tratamiento", relató.

La situación respecto del pase de Carbonero a Racing

En primer lugar, Gimnasia compró el 65% del pase de Carbonero a Once Caldas y pagó 700 mil dólares, aunque todavía debe cerca de un millón y medio más. El Lobo tiene pactado un plazo de venta con el equipo colombiano que se vence este 7 de junio y, de no venderlo, perdería el 15% del pase del futbolista.

Racing y Gimnasia arreglaron un monto de 4 millones de dólares por Carbonero, pero en las últimas horas el club de La Plata subió el precio a 5 millones, con la intención de quedarse con un 20% de una futura venta.

Desde la agrupación Racing Feminista rechazaron la contratación del futbolista y, en un comunicado, pidieron que no se contrate a ningún jugador que esté procesado por violencia de género: "Por un #RacingLibreDeViolencia , paremos la pelota. #CarboneroNO", escribieron.