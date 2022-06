El deseo de LeBron James sobre los Warriors que shockeó a todos en la NBA: "Me da curiosidad..."

Las Finales de la NBA están al rojo vivo entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics: al cabo de dos partidos en San Francisco, la serie está igualada en un juego por lado y ahora los de verde recibirán en el mítico TD Garden a una franquicia que quiere volver a ser campeón después de su dominio en la década anterior. Claro, no se puede hablar de esa hegemonía de tres títulos en cinco años de Stephen Curry y compañía sin nombrar a LeBron James, el gran rival que tuvieron los de la Bahía de 2015 a 2018, años en los que se vieron las caras con el Rey en la gran definición de forma consecutiva. Precisamente, la actual superestrella de Los Ángeles Lakers sorprendió a todo el mundo del básquet con una frase que causó gran revuelo en redes sociales.

De 2011 a 2020, LeBron James fue sinónimo de Finales de NBA, ya que estuvo en ocho de las 10 definiciones de esa década. Sin embargo, una campaña desastrosa de sus Lakers acabó con el Rey observando los playoffs desde su casa o, por ejemplo, desde Dubai, donde vacacionó. Por esta razón, el nacido en Akron, Ohio tuvo tiempo, entre otras cosas, de estrenar la quinta temporada de The Shop, un show de entrevistas dentro de una barbería que es producido y conducido por él. En el tráiler del cuarto episodio que se publicó este martes, el número 6 de Los Ángeles shockeó a los fanáticos al revelar en qué equipo de estas eliminatorias le hubiera gustado jugar.

"Me hubiese gustado jugar en Golden State. Me da curiosidad saber qué pasaría conmigo y Draymond [Green] compartiendo cancha", aseguró LeBron en su única frase en todo el tráiler del nuevo episodio de The Shop. Ese pequeño extracto causó un enorme revuelo en redes sociales, ya que el Rey afirmó que le gustaría unir fuerzas con la bestia negra que tuvo a lo largo de su carrera: James perdió seis Finales de NBA a lo largo de su carrera, de las cuales tres fueron a manos de los Warriors de Curry, Kevin Durant, Klay Thompson y Draymond Green.

LeBron y Curry fueron grandes rivales en las Finales de la NBA y ahora se ven las caras con regularidad en los Lakers-Warriors.

Este no es el primer guiño que lanza James a sus históricos rivales de la Bahía. LeBron tiene una muy buena relación con Stephen Curry, con quien comparte ciudad de origen y, aunque suene irreal, hasta hospital de nacimiento, ya que ambos nacieron en el Akron Medical General Center. Además, ambos se dieron el gusto de jugar juntos en los últimos Juegos de Estrellas y hablaron sobre la posibilidad de juntarse en un futuro: "Obviamente está la curiosidad de cómo se vería eso. Si fuera un videojuego, seríamos una dupla bastante letal", bromeó el 30 de los Warriors. Por otra parte, James comparte representante con Draymond Green, por lo que los vínculos están presentes por todos lados.

LeBron James y Steph Curry festejan: "Es de otro planeta", dijo el Rey en el Juego de las Estrellas 2022, donde compartieron cancha.

A pesar de la respuesta del jugador y la gran ilusión que despertó entre los fanas del básquet, lo cierto es que una llegada de LeBron James a los Warriors es muy poco probable debido a lo ajustadas que están las cuentas de Golden State por los grandes contratos que tiene en su nómina. Además, el Rey siguió muy de cerca el anuncio oficial de su nuevo entrenador en los Lakers, Darvin Ham, por lo que todo indicaría a que su declaración en The Shop es más un sueño hipotético que una realidad.