La sincera reflexión de Campazzo sobre las críticas y las redes sociales: "Las he visto y..."

Luego de la eliminación de los Denver Nuggets, Facundo Campazzo paró la pelota y se refugió con sus familiares y amigos en Córdoba, donde disfruta de su tiempo libre. Entre cenas, paseos y descanso, el base sigue de cerca los partidos de Instituto en la Liga Nacional y entrena con dos especialistas para mejorar sus habilidades ofensivas. Todo tiene el mismo objetivo de fondo: quedarse en la NBA y, entre otras cosas, revertir las críticas que le llovieron al cordobés tras una mala segunda parte de temporada.

Disfrute cordobés: Campazzo junto a Paulo Londra y Ulises Bueno en un reconocimiento de Instituto, finalista de la Liga Nacional.

En una entrevista con Página/12, Campazzo habló sobre las críticas que recibió y cómo se manejó con ellas en un año bastante cuesta arriba para el argentino en ese sentido: "Críticas hubo siempre, pero yo intento leer poco, cerrarme en mi círculo, con familia y amigos, y gastar mi energía en lo que sé hacer: entrenar y mejorar, ser parte de equipo y pelear por un lugar. Considero que tanto las críticas buenas como las malas, cuando son en exceso, son malas para los deportistas que las consumen".

Las críticas a los jugadores, técnicos o equipos en general son tan viejas como el deporte en sí mismo. Sin embargo, las redes sociales hacen que las burlas y las faltas de respeto sean más directas y entren de lleno en el mentón del deportista. En su caso, el 7 de los Nuggets, que ahora espera por conocer su nuevo equipo, fue uno de los objetivos predilectos de las personas que usan Twitter para insultar o joder a otros: "Yo estoy en las redes y las he visto, pero trabajo que no me influyan o para que me entren hasta cierto punto. Uno debe convivir con esto, sabiendo que no se podrán cambiar y que, en muchos casos, son de personas anónimas que lo hacen sin su nombre real, detrás de un escondite, para molestar", aseguró Campazzo, quien siempre está muy activo en las redes sociales.

Una imagen habla más que mil palabras: Campazzo se lamenta en un partido de Denver.

En el marco de una temporada que fue de mayor a menor para Campazzo, algunos usuarios le pusieron apodos como "Rotundo Fracazzo" mientras los españoles (principalmente los que no son hinchas del Real Madrid) lo llamaban "Gazpacho". Por otra parte, un relator estadounidense dijo que "parece un jugador de soccer", de forma claramente despectiva, ante la simulación del cordobés en una falta.

A su vez, Campazzo tuvo algunos episodios como su pelea con Ricky Rubio y su empujón a Wayne Ellington que le valieron el mote de "jugador sucio" por parte de muchos seguidores de la NBA en las redes. Precisamente, fue el alero de los Lakers quien lo increpó por Twitter pero el cordobés ni siquiera le respondió. Como él mismo dijo, el base de la Selección argentina trabaja para que los mensajes en el pajarito azul o Instagram no influyan en su camino a lograr el objetivo principal: mejorar como jugador y permanecer en la mejor liga de básquet del mundo.