La sorpresiva frase de Campazzo sobre una posible renovación con Denver: "Hay que tener..."

La NBA no para y entró en etapa de Finales de Conferencia, el último paso previo antes de las Finales que definirán un nuevo campeón. Mientras tanto, Facundo Campazzo entrena aspectos específicos de su juego en Córdoba, su tierra natal, pero también aprovecha el receso tras la eliminación de los Denver Nuggets para descansar junto a su familia. En el único momento del año al que le puede llamar vacaciones, el cordobés dio una larga entrevista en la que habló sobre su futuro en la liga estadounidense y más.

El contrato de Campazzo con los Denver Nuggets finaliza el 30 de junio, por lo que su actual equipo tiene tiempo hasta esa fecha para ofrecerle un nuevo vínculo al cordobés quien no tiene muy en claro si volvería a la franquicia de Colorado: “Habría que ver el 1° de julio si siguen interesados y qué otras ofertas hay, cuál es la situación. Previo a esa fecha me pueden fichar, esa es la única facilidad que tienen. Hay que escuchar las ofertas, siempre cambian muchos los equipos, los jugadores, los roles, hay que tener ese tipo de factores en cuenta para tomar la decisión y encontrar la mejor decisión posible a la hora de afrontar la temporada. Quiero jugar, quiero ganarme mis minutos y buscaría por ahí”, le dijo a BasquetPlus.

A partir del 1° de julio, Campazzo será agente libre. Esto significa que puede fichar por cualquier equipo sin restricción alguna. Por su parte, el cordobés negó que tenga ciertas condiciones a la hora de firmar un contrato con una nueva franquicia de la NBA: “No tengo en mi cabeza qué tiene que pasar para que yo tome una decisión, cuáles son los factores en los que quiero. No tengo nada que quiero. Puedo decir lo que no va a pasar, que alguien venga y me diga ‘tomá, te doy la pelota, te doy tantos minutos y hacé lo que quieras’. De ahí tomar la decisión del mejor lugar. Tampoco los minutos se me van a dar quizás".

Campazzo está a la espera de una nueva oportunidad en la NBA.

El 7 de la Selección argentina sabe que la NBA tiene sus vaivenes y todo puede cambiar en cuestión de días o meses, tal como le pasó esta temporada en la que tuvo su mejor mes en diciembre de 2021, pero para finales de enero ya no estaba entre los planes de su entrenador, Michael Malone: "Siendo jugador de rol, nunca tenés garantizados al cien por cien los minutos, y es muy cambiante. Puedo estar jugando un mes y otro mes no jugar nada. Voy a tener que seguir trabajando de la misma manera que lo hice en Denver para poder ganarme mis minutos, entrar en la rotación y a partir de ahí tomar esa decisión”.

Luego, Campazzo respondió sobre su estado de ánimo en la NBA y aseguró que no sería una frustración para él volver al básquet europeo en caso de no recibir ofertas de ningún equipo: “Soy feliz en la NBA, fui feliz en Europa, no es que estoy mal acá. La estoy pasando muy bien y me obliga a mejorar o adaptarme, o cambiar cosas o agregarle a mi juego para mantenerme en esta liga, y me encanta. Tengo mis voces de qué es lo que tengo que hacer, y también intento escuchar a los que siempre están. De todo lo que escucho intento sacar lo mejor o lo que considero que me conviene y tomar decisiones. Si no tengo ninguna oferta no considero que volver sea un fracaso, al contrario. Estoy sacando mi mayor jugo posible para aprender, entonces no soy cerrado a cualquier situación”.

Campazzo es un ídolo del Real Madrid, club con el que se lo vinculó varias veces tras su última temporada en la NBA.

A pesar de que hizo énfasis en que tiene la cabeza en disfrutar el tiempo junto a sus seres queridos, Campazzo resaltó que la paciencia no es lo suyo y que tiene ganas de saber qué será de su futuro, pero tiene en claro que ni él ni sus agentes no tendrán nada hasta el 1° de julio, día que se abre el mercado de la NBA.

Deck y Laprovittola jugarán el Clásico español en la semifinal de la Euroliga, el torneo más importante del mundo fuera de la NBA.

Por último, Campazzo destacó la labor de Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck, dos de sus compañeros y amigos de la Selección argentina que se enfrentan este viernes en la semifinal de la Euroliga entre el Barcelona y el Real Madrid. Precisamente, el cordobés dijo que “la idea es estar” junto a la Albiceleste en las Eliminatorias y la AmeriCup de septiembre.