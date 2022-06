Messi histórico: ¿cuántos años hacía que un jugador de la Selección argentina no metía 5 goles en un partido?

La actuación de Lionel Messi de este domingo frente a Estonia quedó para la historia. No fue un partido por los puntos, pero se recordará por una marca muy particular. Con cinco goles, Leo alcanzó un récord que no se daba hacía 80 años: se convirtió en el tercer jugador en la historia de la Selección argentina en convertir cinco tantos en el mismo partido.

Messi y un récord histórico en la Selección.

¿Quién había sido el último en marcar cinco veces en el mismo encuentro con la camiseta de Argentina? José Manuel Moreno, el "Charro", en 1942. Fue en una Copa América, en una goleada 12 a 0 sobre Ecuador en Montevideo. En ese sentido, Juan Andrés Marvezzi también le hizo cinco a Ecuador, pero en la Copa América de 1941, un año antes: 6 a 1 en Santiago de Chile. Curiosamente, el otro gol argentino de ese partido lo había marcado Moreno.

Ahora, con Messi, se trata de los únicos tres futbolistas de la Selección argentina en convertir cinco veces en el mismo encuentro, aunque Leo fue el único que además hizo todos los goles del partido. Esta marca es la máxima de la historia del fútbol argentino: nunca nadie hizo seis.

En la Selección, Messi nunca había hecho más de tres: ya tenía siete hat-tricks, frente a Suiza, Ecuador, Brasil, Bolivia, Haití, Guatemala y Panamá.

Además, Messi fue el primer jugador de la Selección en anotar cuatro o más goles desde 1964, hace 57 años, cuando Artime le marcó un póker a Paraguay en un amistoso.