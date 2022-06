Tevez confirmó su retiro, reveló el conmovedor motivo y lanzó una bomba: “Sueño con dirigir a…”

En junio de 2021, Carlos Tevez anunció que se iba de Boca y colgaba los botines. El Apache solicitó una conferencia de prensa a la que asistieron Jorge Amor Ameal, presidente del club, y, entre otros, Juan Román Riquelme, quien no estuvo en los micrófonos pero sí en el establecimiento. Desde entonces, hubo muchos rumores de lo que sería el futuro del ídolo del club de La Ribera: volver a vestirse de azul y oro, la MLS, Corinthians... Sin embargo, el exjugador de 38 años ratificó su retiro del fútbol profesional en una entrevista con Alejandro Fantino.

"Estoy retirado del fútbol. Me ofrecieron jugar en Estados Unidos pero no acepté, ya di todo", expresó Carlitos. Lo cierto es que muchos creían que el 10 todavía tenía nafta en el tanque para seguir jugando pero Tevez reveló el motivo de su retiro y emocionó a todos, incluso a Fantino: "Me decían 'Pensalo, tomate hasta mañana', pero no, yo no pienso mañana. Lo llamé a Riquelme y le digo 'mañana necesito el club para hacer la conferencia, no juego más'...", relató el Apache antes de hacer pública la razón detrás de la decisión.

"En mi cumpleaños, mi familia me preguntaba todo el tiempo porqué había dejado de jugar y hasta que les dije... 'Dejé de jugar porque perdí a mi fan número 1... Yo tenía ocho años y ¿quién me iba a ver? Él. Entonces, decía '¿para qué más?'. Y me levanté y dije 'no juego más para nadie', aseguró Tevez con la voz quebrada y los ojos llorosos.

Luego, Fantino le preguntó qué iba a ser de su futuro y Tevez sorprendió a todos: "Estoy muy entusiasmado con un proyecto que tengo con mis hermanos y el Chapa Retegui... voy a ser técnico. Tomé la decisión de que voy a dirigir". Además, el Apache reveló cuál es su sueño en esta nueva faceta: "Estamos armando un proyecto muy bueno, me entusiasma y estoy muy enganchado [...] Veo al futbolista más humanamente. Estoy para dirigir".

Por otra parte, Tevez aseguró que ser el DT de Boca es su sueño: "Sueño con dirigir a Boca. Me está dando ese cosquilleo igual que cuando jugaba, por eso estoy seguro de lo que quiero hacer". Sin dudas, una gran sorpresa por parte del ídolo del Xeneize luego de los rumores sobre una carrera como dirigente o, incluso, de volver a jugar.