La desgarradora confesión de Nadal a horas de la final de Roland Garros: “Prefiero perder a cambio de…”

Este domingo, Rafa Nadal buscará, una vez más, hacer historia: podría conseguir su decimocuarto Roland Garros y estirar su ventaja sobre Roger Federer y Novak Djokovic en la carrera por ser el más ganador de torneos de Grand Slams. Del otro lado de la red estará el noruego Casper Ruud, un producto de la academia formadora de tenistas del español. Ser campeón en París nuevamente sería un gran motivo de alegría para el mallorquín pero él mismo aseguró que hoy por hoy esa su prioridad es su salud.

Nadal está haciendo un verdadero esfuerzo titánico: lucha contra una lesión crónica en su pie que no le permite vivir normalmente. Luego de caer en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, el español aseguró que no puede vivir sin analgésicos y expresó que disfruta del tenis pero "me da muchos días de infelicidad". En la previa a la gran definición de Roland Garros ante Ruud, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos reveló que daría todo por no tener dolor, incluso sus títulos.

"Un pie nuevo me permite ser mas feliz en mi día a día. Ganar es bonito, y te llena de adrenalina, pero momentánea. La vida continua y la vida es más importante que cualquier título. Incluso después de una carrera como la que he tenido, en la que siempre me he esforzado al máximo para generarme las máximas opciones fuera cual fuera mi condición física", aseguró.

Luego, Nadal completó su desgarrador relato acerca de la lesión en su pie izquierdo: "Pero yo tengo una vida por delante. Y en el futuro me encantaría poder ir a jugar con mis amigos un deporte amateur, y a día de hoy, esto es una incógnita. Mi felicidad va por delante de cualquier titulo, y un pie nuevo, en el que no tenga el dolor que tengo a diario, te cambia la vida".

Nadal, que se lamentó mucho por la dura lesión de Alexander Zverev en la semifinal de Roland Garros, buscará levantar su vigésimo segundo Grand Slam y asegurar que es el rey de Roland Garros por enésima vez. Aunque no confirmó los rumores acerca de un posible retiro, estas duras reflexiones acerca de su pie izquierdo hacen pensar que el tenis podría estar ante las últimas funciones de uno de los mejores jugadores de su historia.