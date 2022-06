La noticia de un posible retiro de Nadal sacude a los fanáticos en la previa a la final de Roland Garros

Una vez más, Rafael Nadal está en la final de Roland Garros. El español, amo y señor del Grand Slam francés y del polvo de ladrillo en general, avanzó a la definición de una forma en la que ningún tenista quiere ganar: Alexander Zverev, su rival en la semifinal, se lesionó gravemente su tobillo derecho y tuvo que abandonar en el medio de un partidazo. Luego del abandono del alemán, el español lamentó enormemente el accidente: "Estoy muy triste por Zverev, estaba jugando un torneo increíble. Es un gran colega y sé todo lo que ha luchado para ganar un torneo de Grand Slam. Hoy tuvo mucha mala suerte. Verlo llorar fue muy difícil para mí", aseguró. Tras el encuentro, el periodista Pablo Stecco dio una información acerca del mallorquín que estremeció a todos los fanáticos del tenis.

Según el integrante de la transmisión de ESPN, la posibilidad de que el tenis esté ante los últimos partidos de Nadal en su torneo predilecto toma cada vez más fuerza entre las paredes de Roland Garros: "Esto no es amarillismo, acá están los mejores periodistas del mundo", avisó Stecco.

Esta versión de un posible retiro de Nadal a fin de año van en línea con las declaraciones del español en la previa al duelo de los cuartos de final contra Novak Djokovic: "El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí. He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las últimas rondas de Roland Garros", analizó el actual número 5 del ranking mundial.

Señoras y señores, de pie ante Rafael Nadal. Miren el score. Set point para Zverev. Y este animalito hace esto. Se lo terminó llevando 10-8 en el tie break, obviamente. pic.twitter.com/NXkOxGI67q — VarskySports (@VarskySports) June 3, 2022

Nadal combate día a día con la lesión crónica que tiene en uno de sus pies y aseguró que el tenis ya no le da tanta felicidad debido al dolor que atraviesa constantemente: "Llegará un día en el que mi cabeza me diga basta. Yo juego para ser feliz, pero claro, el dolor te quita la felicidad. Mi problema es que muchos días vivo con demasiado dolor. Disfruto de lo que hago, pero me da muchos días de infelicidad", dijo tras caer en el Masters 1000 de Roma.

El español evitó el tema del retiro en la entrevista post partido ante Djokovic y estaba haciendo un grandísimo partido ante Zverev hasta la lesión del alemán. Ahora, Nadal aguarda por el ganador entre Casper Ruud y Marin Cilic para una final en la que puede lograr su decimocuarto Roland Garros, su vigésimo segundo Grand Slam y, de confirmarse esta versión, una despedida perfecta del Abierto de Francia.