Gago hizo público el pedido que le hizo a Vecchio para jugar en Racing: “Necesita…”

De la mano de Fernando Gago, Racing vivió un gran semestre en cuanto a juego y su relación con sus hinchas, pero los resultados futbolísticos no se terminaron de dar. La Academia cayó por penales ante Boca en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional y, de forma increíble, quedó eliminada de la Copa Sudamericana cuando un empate le alcanzaba. Pensando en el torneo que comienza este fin de semana, Pintita encaró la conferencia de prensa refiriéndose a uno de sus flamantes refuerzos.

Luego de su polémica salida de Rosario Central, producto de su mala relación con Leandro Somoza (entre otras cosas por su estado físico), Emiliano Vecchio fue confirmado como nuevo jugador del elenco de Avellaneda. Sobre este punto, el DT explicó: "Necesita una adaptación desde lo físico, eso va a llevar una semana 10 días”.

En cuanto a las cualidades y el salto de calidad que puede aportar su llegada, expresó: “Es un jugador que nos puede dar mucho desequilibrio y último pase en zona media y zona alta. Es un jugador que puede potenciar al plantel. Puede jugar de interno o de cinco. Todo lo que es generar juego interno lo hace muy bien”.

Gago, sobre la Selección argentina

Para finalizar, y cambiando de tema, Gago explicó como vive cada presentación de la Selección argentina: "Yo tengo una mirada particular con la Selección, no la puedo analizar. Soy hincha. Tengo amigos ahí, me alegra que les vaya bien, que ganen partidos. A la Selección, mayores o juveniles, hay que darle todas las posibilidades. No hablé con Messi después de este partido, pero Leo siempre fue feliz en la Selección"