El fuerte mensaje de Gago al plantel de Racing: "Tenemos que dar más, porque..."

Fernando Gago no logra digerir la eliminación de Racing en la Copa Sudamericana. El entrenador palpitó el arranque de la Liga Profesional, con Huracán el sábado a las 21.30, y volvió a referirse a la derrota ante River de Uruguay que lo dejó afuera del certamen continental en la fase de grupos.

"Nos quedó un sabor amargo, pero es un golpe que nos tiene que servir a futuro. El semestre fue bueno, se encontró una línea de juego y hubo puntos muy altos en lo individual como en lo colectivo", afirmó y envió un mensaje directo para sus jugadores: "Lo que pasó hay que tomarlo como un crecimiento. Tenemos que dar más, porque con lo que hicimos no alcanza".

Emiliano Vecchio se entrenó hoy por primera vez con el plantel de Racing uD83CuDFC3?



Próximamente bienvenida y mano a mano en nuestro canal de YouTube uD83DuDC99 pic.twitter.com/tIQ27L3kv2 — Racing Club (@RacingClub) June 2, 2022

Además, expresó que la llegada de Emiliano Vecchio puede darle "desequilibrio y último pase" y afirmó: "Hace muy bien lo de generar juego interno. Ahora tenemos que ponerlo bien, porque está con nosotros desde hace un par de días y trabaja aparte. Puede ser interno y también número cinco. Necesita una adaptación".

Sobre el mercado de pases con miras a reforzar el plantel "albiceleste" para la presente temporada en la que Racing afrontará el torneo local y la Copa Argentina. "No quiero que el club traiga por traer en el mercado de pases que está abierto ahora", comentó sobre los posibles refuerzos de la Academia.

Gago, por último, hizo mención al presente del seleccionado argentino y de su relación con jugadores e integrantes del cuerpo técnico del conjunto nacional. "Tengo una mirada muy particular con respecto al tema de la Argentina: yo soy hincha. Por eso no puedo analizarla", dijo. "Quiero que siempre le vaya bien, porque tengo además a muchos amigos ahí. Quiero que gane. Siempre. Y me pone muy contento este presente", concluyó.