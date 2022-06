Rumor bomba en Racing: el motivo que pone a Gago en duda a futuro

El ciclo de Fernando Gago en Racing empezó en octubre de 2021 y, desde entonces, tuvo varios altibajos. Su llegada fue mirada de reojo, el inicio no fue el mejor pero el primer semestre de 2022 invitó a todos a soñar con una Academia candidata a todo. Sin embargo, las últimas semanas no fueron las mejores, los objetivos no se cumplieron y las primeras fechas del Torneo de la Liga Profesional no tuvieron un rendimiento ideal. El combo de las ilusiones rotas y un disgusto por parte de Rubén Capria podrían tener un desenlace inesperado para el DT en Avellaneda.

El excelente rendimiento de Racing en gran parte de los primeros seis meses del 2022 hizo pensar que el equipo de Gago podría estar para cosas importantes. Esto llevó a que se baraje la posibilidad de que Pintita sea el DT hasta diciembre de 2024, cuando finaliza la presidencia de Víctor Blanco. No obstante, según lo que informó Hernán Feler en TyC Sports, este escenario habría cambiado drásticamente y tendría como origen el enojo de Capria, mánager de la Academia, con la dirigencia por la salida de Nery Domínguez: "Hay cosas que no le gustan, que Nery Domínguez se haya ido como se fue luego de la fuerza que hizo para que se quede es una de ellas, la dirigencia se tardó mucho en renovarle a Sigali... lo que a mí me sorprendió mucho fueron las declaraciones de Gago. Dijo que Nery lo mejoró como técnico, no es una declaración más [...]".

Luego, Ariel Rodríguez, conductor del programa, le preguntó a Feler cuál era el rol del entrenador en el disgusto de Capria con la dirigencia y el periodista sorprendió a todos al revelar que la relación está rota: "¿Se acuerdan que antes de jugar contra Boca se habló mucho de la renovación de dos años [de Gago]? Bueno, era por dos años y Gago quería uno. Llegaron a un acuerdo, había que esperar a que llegue Blanco pero después llegaron las eliminaciones con Boca, River de Uruguay por Sudamericana y Agropecuario por Copa Argentina. Desde que pasó eso, no hay comunicación de la dirigencia con Gago".

Además, Feler agregó que el ex Aldosivi está "enojado, disgustado" por esta situación de que su contrato no fue renovado y eso podría cambiar todo el futuro de la Academia: "Yo creo que hoy Capria está más cerca de irse que de quedarse y Gago... es difícil decirlo pero, hoy, para mí Gago no sigue después de diciembre", expresó el periodista.

Parecía un hecho que Gago, que tiene contrato hasta diciembre de este año, renovaría su vínculo con Racing. Sin embargo, la situación de la Academia habría dado un giro de 180 grados desde las eliminaciones consecutivas en las tres competencias.

De hecho, Rodolfo Cingolani informó que la intención del DT era extender su contrato pero la dirigencia académica habría cambiado su postura: "Gago llamó a Blanco para renovar. Según lo que me dijeron a mí, el primer contrato de Gago tenía una cifra baja por lo que iba a haber una recompensa salarial muy importante por los resultados positivos. Se pusieron de acuerdo en la duración pero, después de las derrotas, Gago quiso firmar y Blanco se tomó un avión a Europa y no volvió".