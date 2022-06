La advertencia de Djokovic al US Open en pleno Wimbledon: “Me gustaría ir a Estados Unidos, pero…”

Novak Djokovic llega a Wimbledon como uno de los principales candidatos a conquistar el título a pesar de no haber disputado ningún partido oficial sobre la superficie. Habiendo jugado tan solo un encuentro de exhibición ante Felix Auger-Aliassime, este dato no es algo que preocupe demasiado al serbio. Djokovic habla en rueda de prensa sobre cómo llega al Grand Slam londinense y sus planes en relación con el US Open y la vacuna.

“Hasta ahora va todo bien. No jugado ningún torneo previo a Wimbledon, pero he tenido éxito aquí en el pasado sin tener ningún partido ni torneos oficiales. A lo largo de los años, he tenido éxito adaptándome rápidamente a la superficie, así que no hay ninguna razón para pensar que no puedo hacerlo de nuevo.

Estoy muy contento y feliz de volver al torneo que siempre fue mi sueño de la infancia, el que siempre quise ganar. Por supuesto, son maravillosos los recuerdos de las últimas tres ediciones de Wimbledon para mí. Espero poder continuar con esa racha”.

“Probablemente, es algo que afecta más a otros jugadores que a mí. No quiero decir que los puntos no son importantes, claro que lo son, pero no como lo eran hasta hace poco. Ahora no persigo el ranking tanto como lo hacía antes de romper el record de más semanas en el número 1.

Después de eso, no es una prioridad para mí. Entiendo que más del 90% de jugadores que juegan, y también los que no juegan, le afectará más el tema de los puntos. Por supuesto, este año no tuve la oportunidad de defender 4.000 puntos, 2.000 en Australia y 2.000 aquí. Esto afecta a mi ranking, pero mis prioridades son diferentes”.

“A día de hoy, no se me permite entrar en Estados Unidos, soy consciente de ello, así que tengo una motivación extra para hacerlo bien aquí. Tendré que esperar y ver qué pasa. Me gustaría ir a Estados Unidos, pero a día de hoy no es posible. No puedo hacer mucho, es algo que depende del gobierno de Estados Unidos si permiten o no la entrada a personas no vacunadas en el país”.