Escándalo en la Fórmula 1 tras el repudiable comentario racista de Piquet sobre Lewis Hamilton

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) repudió hoy las declaraciones del expiloto brasileño de Fórmula 1 Nelson Piquet, quien trató de "negrito" de manera descalificadora al múlticampeón Lewis Hamilton.



"El 'neguinho' (negrito) colocó el coche de forma que (Max) Verstappen no pudiera dirigirlo. El 'neguinho' lo hizo porque sabía que esa curva no podía ser tomada por los dos. Tuvo suerte de que sólo se estrellara el otro coche, actuó de forma sucia", afirmó el excampeón brasileño sobre la famosa maniobra ocurrida en el GP de Inglaterra del año pasado, publicó hoy el diario español Mundo Deportivo.



Las palabras de Piquet, suegro del neerlandés Verstappen, piloto de Red Bull, fueron duramente criticadas por la FIA, que "condena cualquier tipo de lenguaje y comportamiento racista o discriminatorio, que no tiene cabida en el deporte"



También la escudería Mercedes, donde corre Hamilton, se pronunció hoy con un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter, en repudio a los dichos de Piquet.



Hamilton, por su parte, escribió en su cuenta de la misma red social que "esto es más que una forma de hablar. Estas mentalidades arcaicas deben cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Ha llegado el momento de la acción".



Piquet, campeón del mundo en 1981, 1983 y 1987, es una de las celebridades alineadas con la ultraderecha brasileña y con el presidente Jair Bolsonaro: el 7 de septiembre de 2021 el tricampeón de F1 fue el chofer del Rolls Royce de la presidencia brasileña que llevó a Bolsonaro por las calles de Brasilia para participar del desfile del Día de la Independencia de Brasil.



"Estoy con Bolsonaro a muerte, es la salvación de Brasil", dijo en la ocasión el exitoso expiloto, repudiado hoy por sus dichos racistas.