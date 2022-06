La tajante sentencia del Ruso Zielinski a sus dirigidos tras su segunda derrota consecutiva: "Tenemos que..."

Luego de ser uno de los equipos sensaciones en la primera parte del 2022, Estudiantes de La Plata no se encuentra con su mejor versión. En este sentido, Ricardo Zielinski enfrentó los micrófonos luego de la derrota en condición de local ante Newell's, la segunda consecutiva en lo que va de la Liga Profesional.

"Tenemos que mejorar, volver a lo que mejor sabemos hacer y seguir trabajando para encontrarle la vuelta. No nos gusta perder y además es un equipo que no está acostumbrado a perder. Los planteos no los discuto ni los cuestiono. No estuvimos finos para definir”, manifestó el DT.

Además, reconoció: “No es el inicio que queríamos pero hay que estar preparados para lo que viene. Hay muchachos que no están en su mejor momento pero confiamos en ellos y que van a levantar”. Por último, sobre el duelo ante Fortaleza, sentenció: “Seguramente vamos a tener más espacios para jugar y esperamos recuperar nuestra mejor versión”.

El jueves, desde las 21.30, el Pincha visitará al elenco brasilero desde las 21,30 en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La revancha, una semana más tarde, definirá al rival del ganador del cruce que protagonizarán River Plate y Vélez Sarsfield.