La imagen de De la Cruz que preocupa a los hinchas de River: así se fue de la cancha

El reloj marcaba 22 minutos de la primera etapa cuando Marcelo Gallardo visibilizó que algo no andaba bien con una de sus piezas claves. Nicolás de la Cruz sufrió un fuerte golpe y fue reemplazado en el triunfo de River ante Lanús por la quinta fecha de la Liga Profesional. En este sentido, durante las últimas horas de este sábado se viralizaron imágenes que ningún hincha del Millonario quiere ver.

Según pudo captar la cámara de TNT Sports, el uruguayo se fue al entretiempo descalzo de un pie, con el botín derecho en sus manos y con claros gestos de molestias al caminar. Como no puede ser de otra manera, las alarmas se encendieron en Núñez pensando en el duelo del miércoles ante Vélez.

Consultado sobre el estado del mediocampista en conferencia de prensa, el DT respondió: "Fue una molestia por el golpe, en un momento pensé que podía seguir, él también. Fue algo que en el momento generó incertidumbre y yo necesitaba que me dé respuestas rápidas.

Para finalizar, sentenció: "Primero porque no podemos correr riesgos y segundo porque no se puede esperar mucho en estos partidos cerrados. Por eso decidí el cambio rápido para no correr riesgos y tampoco me daba mucha precisión sobre si podía seguir o no",