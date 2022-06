La contundente frase de Gallardo sobre la vuelta de los bombos a River: “Era necesario sentir…”

El folklore bien entendido. El acompañamiento necesario y la alegría de los hinchas en la cancha. Eso quiere ver Marcelo Gallardo en River. El entrenador, en conferencia de prensa después de la victoria del Millonario 2 a 1 sobre Lanús en el Monumental, se refirió a la vuelta de los bombos a la cancha, sin la presencia de barrabravas en las tribunas.

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

"Yo dije en un momento que el aliento genuino, el del hincha que viene y se manifiesta en pos del folklore bien entendido, me encanta", comenzó Gallardo en diálogo con los medios.

"Era necesario que nosotros tuviéramos la posibilidad de sentir ese acompañamiento. Me pone contento que la gente venga contenta a la cancha. Que venga con deseos de pasarla bien. Por lo que ve de adentro y que nosotros podamos verlo desde afuera. Es la comunión que tiene que haber entre nosotros con el hincha. Desde ese lugar, me parece bien", aseguró el Muñeco, contento por el triunfo ante el Granate y por la vuelta de los bombos.

En el marco de la lucha contra la violencia en las tribunas y contra la barrabrava de River, se aplicó el derecho de admisión a más de 600 barras, que no entran al Monumental y por tanto no entran los bombos y las banderas vinculadas a Los Borrachos del Tablón.

En abril de este año, el presidente Jorge Brito había publicado varios tweets en referencia a la falta de bombos en las tribunas y había explicado: "Muchas veces nos preguntan por qué somos el único club sin bombos y sin banderas en la popular. La respuesta es fácil: si el bombo lo toca un violento, seguiremos sin bombos; si la bandera la lleva un violento, seguiremos sin banderas. Entendemos y comprendemos el folklore del fútbol, pero no a cualquier costo"

Otras frases de Gallardo

Sobre el partido ante Lanús: "Estuvimos bien en el primer tiempo. Lo que planificamos lo llevamos a cabo. Una buena primera media hora del equipo, lo que solemos intentar y queremos ser. Los dos goles fueron de muy buena factura. En el segundo tiempo no pasamos sobresaltos, más allá de alguna jugada particular. No pasamos momentos difíciles. Siempre hay cosas para mejorar. El primer tiempo de hoy me gustó cómo estuvo el equipo".

La salida de Nicolás De la Cruz, quien se retiró por un golpe: "Fue una molestia por el golpe. En un momento pensé que podía seguir, él también. Fue algo que generó incertidumbre pero yo necesitaba que él me diera respuestas rápidas. No podemos correr riesgos. Pedí el cambio rápido porque no quería correr el riesgo de que jugara con molestias. Tampoco me daba mucha precisión de si podía seguir o no. Está bien y esperamos que se recupere bien en estos días".