El insólito motivo por el que Troyansky festejó el gol mostrándoles su camiseta a los hinchas de Boca

¿Fue un homenaje a Messi en el día de su cumpleaños, un festejo especial por algún cariño con otro club o una reacción a algo que pasó segundos antes? La respuesta la tenía solo Franco Troyansky, el autor del gol de penal con el que Unión le ganó de manera agónica a Boca en la Bombonera en un partido caliente que terminó a los manotazos limpios por el festejo del delantero tatengue.

El jugador surgido de Olimpo de Bahía Blanca y con pasado en San Lorenzo fue el encargado de ejecutar la tercera pena máxima de la noche, que el árbitro Falcón Pérez le había sancionado (vía VAR) a Cali Izquierdoz en los segundos finales del partido.

Su primer remate fue atajado por Javier García, pero Rey Hilfer, a cargo del VAR, le avisó al árbitro de campo que el arquero suplente de Boca se había adelantado y ordenó una nueva ejecución del penal. Allí Troyansky no dudó, clavó la pelota en un ángulo y salió directo a festejar su gol de cara a las tres bandejas que dan a Casa Amarilla: se sacó su camiseta y la mostró al mejor estilo Messi ante el Real Madrid en el Bernabéu, cuando Leo clavó un golazo para ganar 3-2 sobre la hora.

Al ver tan picante festejo, los jugadores xeneizes reaccionar y fueron a buscar al goleador de Unión: Zambrano lo empujó, Advíncula lo corrió y hubo varios segundos de tumulto y "agarrame que lo mato" por doquier.

Por qué Troyansky festejó así

Ya más calmo y tras haber sido informado por el árbitro al igual que Zambrano, en la zona de vestuarios Troyansky habría revelado el insólito motivo por el que hizo lo que hizo. Según informó TyC Sports, el jugador acumuló bronca porque le habían pisoteado el punto de penal y trataron de descolocarlo diciéndole varias cosas antes de patear.

Más allá de lo que vivió antes de la ejecución, Troyansky debió ser amonestado por sacarse la camiseta y expulsado por el festejo provocador de cara a los hinchas de Boca.

Qué dijo Troyansky sobre su festejo

El jugador habló tras el triunfazo de Unión en la Bombonera y se refirió al festejo del escándalo: "Fue todo muy emocional, me venían a hablar todos, los defensores, el arquero... Y bueno, también dejame pedirle disculpas a la gente (de Boca) si lo tomó a mal, no fue para nadie. Fue solamente un desahogo porque hacía mucho que no convertía y volver a este club que me dio todo me puso muy contento y lo saqué de adentro. Me voy con la frente en alto".