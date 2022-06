La queja de Molinas tras la derrota de Boca ante Unión: “Los árbitros…”

Con la mente puesta en el inicio de la serie ante Corinthians del próximo martes, Boca Juniors recibió a Unión de Santa Fe con un equipo alternativo. El triunfo, en un partido vibrante, fue para el Tatengue por 2-1 en un partido marcado por la clara intervención del VAR. Atento a esta situación, Aaron Molinas habló tras el encuentro y apuntó con munición gruesa contra la actuación de Yael Falcón Pérez.

Aaron Molinas fue la gran figura del encuentro: "Los equipos cuando vienen acá se tiran atrás, se complica. Los árbitros no ayudan mucho, paran mucho el juego, te van tirando para el otro lado."#LPFxTNTSports pic.twitter.com/EUQZyrBuFo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 25, 2022

"Siempre de local necesitamos ganar para seguir en la punta. Pero, no se nos dio el resultado, los equipos acá vienen, se tiran atrás y se complica. Los árbitros no ayudan mucho, paran mucho el juego, siempre van tirando para el otro lado. Pero bueno, hay que seguir mejorando y trabajando", manifestó el jugador.

A la hora de analizar el planteo que eligió Gustavo Munúa para el duelo en la Bombonera, soltó: "Vi un bloque corto, pero muy atrás y tratando de salir rápido, pero lo hicieron pocas veces. Dominamos nosotros, por momentos quedamos un poco largos, pero fueron situaciones del partido".

Para finalizar, le dedicó unas palabras al hincha Xeneize, quien lo ovacionó en la previa del encuentro por su decisión de no haber salido a préstamo en el actual mercado de pases: "Estoy muy agradecido con la gente de Boca, es una locura el cariño que me demuestra. Creo que es una decisión acertada. Uno para salir tiene que estar preparado y yo la verdad que no estoy preparado. Estoy muy bien acá, con la cabeza acá. Estoy muy feliz de estar acá"