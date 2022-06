La autocrítica de Battaglia tras la agónica derrota de Boca: “En los últimos minutos…”

Con un equipo alternativo, pensando en lo que será la llave ante Corinthians de la Copa Libertadores de América, Boca cayó ante Unión de Santa Fe por 2-1 en la Bombonera. Luego del encuentro Sebastián Battaglia enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y dejó su análisis de lo sucedido dentro del campo de juego.

Para comenzar, el DT manifestó: "Fue un partido parejo y Unión se termina llevando el partido al final. No tuvimos una noche donde pudimos generar muchas situaciones. Nos costó ante un rival muy ordenado. Hay que seguir trabajando y esto no me va a mover la aguja de ninguna manera".

A la hora de realizar su autocrítica, no dudó: "Me da bronca el resultado porque creo que el empate hubiese sido lo más lógico por lo que se vio y por las situaciones que creó uno y otro. Esto es fútbol, quizás los últimos minutos nos desordenamos, no estuvimos con la calma como para seguir buscando. A veces cuando no se puede ganar hay que sumar. Hoy en el final nos volvimos a desordenar, cosa que no queremos. Son cosas para seguir trabajando".

El partido estuvo marcado por la polémica, clara intervención del VAR y un expulsado en el dueño de casa. El gol del triunfo para la visita llegó desde los doce pasos con una ejecución que se repitió por el adelanto de Javier García. Sobre esto, el DT soltó: "No me gusta hablar del arbitraje. Tuvimos 90 minutos para ganarlo y no pudimos".

En relación al agónico gol del triunfo y los disturbios del final, Battaglia fue tajante: "Debería explicar el jugador de Unión porqué hizo lo que hizo y provocó una reacción cuando las pulsaciones están muy arriba".

Para finalizar, cuando fue consultado sobre el partido del próximo martes, fue contundente: "Son opciones que se pueden llegar a pensar. Tenemos que trabajar estos días que tenemos para llegar de la mejor manera. Pero como digo siempre, acabamos de terminar un partido, mañana me pongo a pensar en el que viene".