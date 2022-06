El nuevo candidato a ser ayudante de Tevez en Central: ya fue AC de una figura mundial

La era Carlos Tevez en Rosario Central ya está en marcha. El Apache fue presentado el martes, dirigió su primera práctica el miércoles y ya hizo algunos pedidos especiales, como la remodelación del gimnasio del predio de Arroyo Seco y el aplazamiento del partido de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante Quilmes. Sin embargo, el DT sigue esperando por los refuerzos y, sobre todas las cosas, por su ayudante de campo. En este aspecto, se sumó un candidato más a la danza de nombres.

Tevez dirigirá su primer partido en Central este viernes.

La llegada del Chapa Retegui como acompañante de Tevez se cayó luego de que el exentrenador de los seleccionados de hockey no pudo desvincularse de su función en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad y tengo una responsabilidad enorme y no se trata sobre renunciar o no renunciar. Tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta), con su equipo de trabajo y con mucha gente de la Secretaría de Deportes", explicó. Esta baja dejó un gran hueco a llenar en el banco de suplentes de Rosario Central y el primer candidato que había surgido era Walter Erviti, de paso como DT en Atlanta, pero en las últimas horas se barajó el nombre de Sebastián "Gallego" Méndez.

El exentrenador de Godoy Cruz, Banfield, entre otros tuvo un último paso por los Xolos de Tijuana de la Liga MX. No sería la primera experiencia de Méndez como ayudante de campo de un exjugador de gran renombre, ya que fue el primer asistente de Diego Armando Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Méndez fue ayudante de campo de Maradona en Gimnasia.

Tevez sigue a la espera de su ayudante de campo y Méndez sería un buen candidato por su experiencia como entrenador, función que ejerce desde 2011, y también porque sabe hacer las veces de "número 2" en un cuerpo técnico. Como fue mencionado anteriormente, el otro nombre en carpeta es Erviti, que dirigió a Atlanta por un año y medio.

De esta manera, es difícil que el Apache cuente con su nuevo ayudante de campo para el debut en Rosario Central. El viernes por la tarde, el Canalla enfrentará a Gimnasia en el Gigante de Arroyito en el primer partido de Tevez, que todavía no tiene ni refuerzos ni su hombre de confianza en el cuerpo técnico.