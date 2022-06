La frase del Chapa Retegui con la que se aleja de Tevez: "No me..."

El Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos "Chapa" Retegui, aseguró hoy que "es incompatible" su función y "trabajar" con Carlos Tevez como ayudante de campo en Rosario Central, a la vez que dijo que "tiene una responsabilidad enorme" debido a que "muchas familias" dependen de él.

"No me puedo ir de la noche a la mañana de la Secretaría de Deportes", señaló el funcionario porteño en TyC Sports. A la vez que manifestó: "Estoy pensando en el hoy y en entregar mi informe de gestión".

"Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad y tengo una responsabilidad enorme y no se trata sobre renunciar o no renunciar. Tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta), con su equipo de trabajo y con mucha gente de la Secretaría de Deportes", indicó.

Asimismo, añadió: "Hay muchas familias que dependen de mí y no me voy a ir de la noche a la mañana y dejar gente en la calle. A Carlos lo voy a acompañar en todo lo que pueda porque lo quiero y es mi amigo de corazón. No hay más nada que explicar y no hay doble comando", sentenció.