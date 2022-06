¿River deja a Colón sin un segundo jugador para la ida de octavos de la Libertadores?

Un nuevo conflicto en puerta entre River y Colón. A la discusión por la repesca de Lucas Beltrán, que quiere volver el Millonario y disputar la Copa Libertadores, se suma otra pelea por un futbolista en una situación muy similar. Se trata de Rodrigo Aliendro, que termina su contrato el 30 de junio con el Sabalero y, después de quedar libre, llegaría al Millonario.

Rodrigo Aliendro, el jugador que quieren River e Independiente.

El inconveniente es el mismo que el de Beltrán: si Colón los anota para jugar la Libertadores, no podrán hacerlo con River en ese certamen en esta temporada. El club de Núñez, ante la posible salida de Enzo Fernández a Benfica, decidió entrar en negociaciones con Aliendro y tendría todo acordado, pero este detalle podría generar otro conflicto en la ya tensa relación entre dirigentes de ambas instituciones.

Según algunas versiones periodísticas, Aliendro habría tenido una discusión con su representante Daniel Bolotnicoff debido a que, en un principio, tenía todo arreglado para llegar a Independiente. El Rojo, que fue uno de los primeros clubes en negociar con el futbolista, tenía que depositarle un dinero la semana pasada. Al no recibir el pago y al aparecer la oferta de River, Aliendro habría cambiado de opinión y decidido pasar al Millonario.

En ese sentido, Marcelo Gallardo se habría comunicado con el volante del Sabalero para ofrecerle la posibilidad de desembarcar en River, tal como informó este lunes Diego Fucks en ESPN: "Me dicen que River le sopla a Aliendro a Independiente, al que no le contesta porque tiene arreglado con River. Hubo un llamado de Gallardo. El llamado generó una discusión, y no sé si hasta una ruptura pero casi, entre Aliendro y Bolotnicoff. Aliendro quedó seducido por el llamado de Gallardo y Bolotnicoff tiene todo arreglado con Independiente, que mañana como tope tiene que depositarle un dinero en la cuenta del jugador".

En este contexto, queda el interrogante de qué va hacer Colón, que no puede impedir que River se quede con Aliendro pero sí puede complicarlo para la Libertadores: de anotarlo igual en la lista de buena fe, lo dejaría sin la posibilidad de disputar la Copa en esta temporada. Así, la estrategia de Colón podría ser anotar tanto a Beltrán como a Aliendro para jugar el primer partido de octavos y luego liberarlos para llegar al Millonario, teniendo en cuenta que pueden ser rivales en cuartos de final.

Mientras tanto, Beltrán dejó Santa Fe, volvió a Buenos Aires, y hasta tomó la decisión de iniciar acciones legales para interrumpir su préstamo ahora y regresar a River antes del 30 de junio. ¿Qué pasará con ambos jugadores?