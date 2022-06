La tajante frase de Eduardo Domínguez sobre el llamado de Gallardo a Aliendro: “Es un…”

No quedan dudas que la de Rodrigo Aliendro es una de las grandes novelas del mercado de pases en el fútbol argentino. El actual jugador de Colón de Santa Fe tiene contrato hasta el 30 de junio en Santa Fe y cuatro de los cinco grandes del país han depositado sus ojos en él, principalmente Independiente. Todo parecía indicar que el mediocampista y Eduardo Domínguez (coincidieron en el Sabalero) tenían todo acordado para su desembarco en Avellaneda, pero se River y Marcelo Gallardo entraron en la negociación y el futuro aún es incierto.

En las últimas horas, en la pantalla de ESPN, confirmaron que el Muñeco se comunicó con el mediocampista para ponerlo al tanto de que lo tenía en cuenta para su proyecto. "Me dicen que River le sopla a Aliendro a Independiente, al que no le contesta porque tiene arreglado con River. Hubo un llamado directo al jugador", manifestó Sebastián Vignolo en su programa F90.

En este marco, luego de la importante victoria de Independiente este lunes por la noche, Domínguez no dudó a la hora de referirse al tema en conferencia de prensa: "No me interesa o importa si Gallardo llamó a Aliendro. Cada uno labura para su club. Hay que concentrarse en avanzar en eso. Estamos parados en el mismo lugar hace tiempo y tenemos que avanzar”.

"La decisión la toma el jugador. Él en ningún momento me dio la palabra. Pero le entusiasma. Queda libre de Colón, quiere cambiar y queremos contar con él", añadió. Según trascendió desde el seno íntimo de la institución, tanto Domínguez como Daniel Montenegro (manager) estarían dispuestos a dar un paso al costado si el jugador no llega como refuerzo.

Para finalizar, el Barba realizó un pequeño análisis de lo sucedido en el "no somos lo que mostramos en cancha de Argentinos. Hoy nos gustó cómo jugamos. Arrancamos mejor en el segundo tiempo y golpeamos. Aprovechamos el momento, de eso se trata".