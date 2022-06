El tajante mensaje de Domínguez a los dirigentes tras la derrota de Independiente: “Ya saben que…”

Sobre el final de la primera etapa Independiente llegó a la igualdad de la mano de Leandro Benegas, pero no supo aguantarlo. Finalmente fue derrota 2-1 ante Argentinos en el Diego Armando Maradona. Luego del encuentro, Eduardo Domínguez enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa, donde le envió un importante mensaje a los dirigentes.

"No sabemos bien cuál es el presupuesto para el mercado. La dirigencia se está moviendo para aumentar ese presupuesto para encontrar los mejores jugadores .Confío en lo que me dijeron los dirigentes en estas reuniones. Ya saben que necesitamos refuerzos. Cuando finalice el libro de pase veremos quienes vinieron y quienes no y cómo se hicieron las gestiones”, manifestó el DT.

Además, sobre lo sucedido en la Paternal, añadió: "No tuvimos una buena noche, fuimos muy imprecisos. Debemos recapacitar, saber que no nos gusta esta forma. Hoy no intentamos lo que hacemos en los entrenamientos. El cambio de esquema ya lo veníamos pensando, Soñora salió por una molestia. Cuando finalice el mercado veremos para lo que realmente estamos".

"Tenemos que apuntar a estar a la altura, hay que ser realistas y no hay que emparejar para abajo. Hay que exigirles", expresó Domínguez, con marcado enojo por el presente que atraviesa su equipo, con el que el próximo lunes recibirá a Estudiantes de La Plata en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.