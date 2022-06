El posteo de Rosario Central para presentar a Carlos Tevez, con un llamativo error

Desde que se conoció la noticia, no se deja de hablar de él. Carlos Tevez tendrá su primera experiencia como director técnico nada más y nada menos que en Rosario Central. El Apache tendrá un martes movido: firmará su contrato, almorzará con los jugadores, dirigirá su primera práctica y, finalmente, se espera que al rededor de las 19 brinde una conferencia de prensa en el predio de Arroyito. Y para arrancar su "súper martes" el club, a través de sus redes oficiales, comenzó a darle la bienvenida, con el particular detalle de que en el edit, el apellido del DT está con tilde, cuando en realidad no lo lleva.

¡El pueblo es hincha de Central!



Bienvenido Carlos Tévez al Club más Pasional del Mundo pic.twitter.com/0eafqHACjv — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

Finalmente la confirmación por parte de la institución llegó y el ciclo del flamante DT ya pone primera. "¡Carlos Tévez es el DT de Rosario Central! El Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul, tras firmar contrato con el Club por 12 meses. Carlos "el Chapa" Retegui, será integrante de su cuerpo técnico", escribió la institución.

¡Carlos Tévez es el DT de #RosarioCentral!



El Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul, tras firmar contrato con el Club por 12 meses. Carlos "el Chapa" Retegui, será integrante de su cuerpo técnico.#VamosCanalla pic.twitter.com/5APtaJjtiX — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

