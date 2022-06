La sentencia de Dibu Martínez sobre los bailes del arquero australiano en los penales: "Son cosas que..."

Desde que reemplazó a Franco Armani en el arco, Emiliano Martínez se convirtió en un indiscutido de la Selección argentina. A fuerza de grandes atajadas, vallas invictas y actuaciones memorables, el Dibu enamoró a los hinchas que, en un principio, lo veían como un desconocido por nunca haber jugado en el fútbol local. Dentro de su corta pero intensa y exitosa carrera con la Albiceleste, el marplatense tuvo una noche que lo marcó a fuego: la semifinal de la Copa América ante Colombia, donde hizo gala de su especialidad en los penales y dejó la frase icónica de "mirá que te como, hermano". Por su gran habilidad para evitar los goles desde los once pasos, el guardametas del Aston Villa habló del arquero del más controversial del momento, Andrew Redmayne de Australia.

“Son cosas que yo no haría. Así como hay arqueros que dicen que no harían lo que yo hago..



Hizo lo que debía para meter a Australia en el Mundial y está bien”



Dibu Martinez sobre Redmayne pic.twitter.com/gEu6iByfi4 — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 20, 2022

En el repechaje ante Perú, Redmayne sorprendió a todos con su llamativa y hasta insólita manera de despistar a los pateadores peruanos en la tanda de penales. Su actuación con bailes y morisquetas incluidas causó tal revuelo que la FIFA decidió limitar los movimientos que pueden realizar los arqueros al esperar que se cobre un penal. Dibu, experto en la materia de desconcentrar a sus rivales, destacó el resultado que tuvo el comportamiento del barbudo portero australiano pero aseguró que él no lo haría.

"Lo vi. Es su técnica y su táctica. Clasificó al Mundial, vi que lo criticaron por hacer eso o tirarle la botella a Gallese y son técnicas en el momento y hoy en día Australia está en el Mundial. Son cosas que yo no haría, pero capaz de lo que yo también hice hay arqueros que dirían que no lo harían. No tengo nada con el arquero de Australia, hizo lo que tenía que hacer para clasificar a su país al Mundial. Para mí lo hizo perfectamente bien", aseguró Martínez, que sigue en el país con la vista puesta en lo que será la pretemporada del Aston Villa.

La chicana de Dibu Martínez al hablar del partido pendiente contra Brasil

Luego de hablar sobre el arquero del momento, Dibu Martínez se refirió al partido que la Selección argentina tiene pendiente ante Brasil y dejó una pequeña chicana en el medio: "Si nos dicen jugar contra Brasil, jugamos, es una gran selección, candidata a ganar el Mundial. Es un partido más... Italia era un partido más especial porque yo nunca había jugado con un equipo europeo con la Selección. Además queríamos ver dónde estábamos parados, pero Brasil es un partido más, jugamos 200 veces con Brasil. Mientras no entre nadie a la cancha, todo bien, ja", en alusión a la interrupción escandalosa en San Pablo.

En un principio, el encuentro se iba a disputar el 22 de septiembre, pero la Confederación Brasileña de Fútbol todavía no le informó a la AFA sobre la sede donde se jugará el clásico. Precisamente, la CBF tiene tiempo hasta el miércoles 22 de junio para informarle a su par albiceleste, que tiene que aceptar el lugar para así confirmar el amistoso.