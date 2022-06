La picante sentencia de un DT mexicano sobre la Selección argentina: “No son…”

El viernes primero de abril los equipos clasificados al Mundial de Qatar 2022 conocieron su suerte. En Doha se desarrolló el sorteo dela máxima cita mundialista, donde quedaron conformados los grupos de los 32 equipos que buscarán la gloria a partir del 18 de noviembre. Argentina junto a México, Polonia y Arabia Saudita conformarán el Grupo C.

El elenco mexicano, dirigido por el argentino Gerardo Martino, llega en medio de una ola de críticas tras sus últimas actuaciones. Atento a este duelo, que tiene historia reciente en los mundiales, Javier Aguirre se mostró optimista de cara al futuro de la Tri en Qatar.

"No somos inferiores a ellos. En terreno neutral, no son más que nosotros", manifestó el actual director técnico del Mallorca de España, quien estuvo al frente del seleccionado de su país en dos ciclos: 2001/01 y 2009/2010, diciendo presente tanto en Corea y Japón como en Sudáfrica.

En su diálogo con Hugo Sánchez en ESPN, el Vasco no perdió oportunidad para recordar su eliminación ante Estados Unidos en 2002: "La derrota con los americanos me dolió en el alma, me sentí el peor entrenador de la tierra. Entro al vestidor destrozado, derrotadísimo, presentía algo malo y le llamé a mi mujer, estaba con mis hijos, lloraba y le dije se acabó, se acabó, hasta ahí me acuerdo... Las lágrimas de Silvia, las mías, lloré amargamente por mi negligencia, por mi falta de lectura del partido, quizá por no hacerle caso a Memo, pero por mí incapacidad".

Para finalizar, Aguirre se refirió a lo sucedido ocho años más tarde, cuando se despidió de Sudáfrica en octavos de final en manos de Argentina. "Ponen la jugada allá arriba, el árbitro estaba enojadísimo, le dijo de todo a su línea, tiró su silbato y se fue al vestuario. En el túnel le dije 'no te mató el línea, te mató la pantalla", sentenció sobre el gol en posición adelantada de Carlos Tevez.