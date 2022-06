La sorpresiva confesión de Neymar sobre su futuro después del Mundial de Qatar

No es la primera vez que Neymar Jr. da a entender que le pondrá fin a su carrera a una temprana edad. Hablando de la Selección brasilera, el 10 hace un tiempo manifestó: “Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país". Ahora, fue un compañero suyo quien reveló una nueva frase que le pone suspenso a la presencia de Ney con la Verdeamarela a partir del 2023.

Ahora fue Rodrygo Silva de Goes, actual jugador del Real Madrid, quien reveló una charla que tuvo con el hombre del París Saint Germain. “Neymar me dijo: ‘Ya me voy de la selección y la 10 es tuya", confesó el veloz atacante en diálogo con el podcast PidPah.

Además, el héroe de la serie ante Manchester City en una de las semifinales de la UEFA Champions League, añadió: "Ni siquiera sabía qué decirle. Estaba avergonzado, me reí y ni siquiera sabía qué decir correctamente. Le dije que tiene que jugar un poco más, que yo no quería ahora y esas cosas. Y luego se echó a reír”.

Tiempo atrás, en una charla vía Twitch junto a Ronaldo Nazario, el ganador de la medalla de Oro en los JJOO de Río de Janeiro 2016 había planteado sus sensaciones: “Es muy triste estar viviendo esa sensación de que cuando la selección brasileña juega no es importante. Cuando yo era hincha, cuando era chico, el partido de la selección era todo un evento. Te tenías que preparar, encontrarte con tu familia entera, te ponías la camiseta de Brasil, se colocaban las banderas brasileñas en la ventana. Era la comida, la torta, todos en casa. Era un evento. Y hoy en día ya no tiene más esa importancia. No sé por qué. No sé cómo llegamos a ese estado”.