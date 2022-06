La explosiva sentencia de un político sobre Tevez en Rosario: "Esto es la desaparición de Central"

El diputado provincial rosarino y excandidato a vicepresidente de Rosario Central, Carlos Del Frade advirtió este lunes a Télam que la llegada de Carlos Tevez como entrenador del club y el arribo del empresario Christian Bragarnik significa "la desaparición de Central como club, su transformación en una plataforma de negocios y el avance del lavado de dinero".

El dirigente político y social de 59 años convocó a los socios e hinchas del Canalla a un debate que se realizó en la subsede del estadio cubierto del Cruce Alberdi, donde se analizó el impacto de la decisión tomada por la actual Comisión Directiva.



"Esto es la bandera de remate, me recuerda a un cuento premonitorio del 'Negro' (Roberto) Fontanarrosa llamado 'Los Salileros', que cuenta la historia de Central, que un día se funde y sigue solo como un equipo apodado 'Los Salileros' porque aguantaba los partidos todos atrás y los hinchas gritaban ¡Salile, salile!" .



Del Frade sostuvo que “Central ha terminado reducido a ser una plataforma de negocios como muchos clubes en la Argentina", propicia para el blanqueo de grandes capitales.



"Me parece que estamos asistiendo una vez más a un lugar de lavado de dinero en el fútbol, que hace realidad la vieja frase de Julio Grondona: 'En la AFA no se pregunta sobre el origen del dinero’. Lamentablemente esto termina siendo una especie de decorado frente a lo que significa el negocio de pocos por medio de la manipulación de la pasión popular", aseguró el diputado.



En graves acusaciones, Del Frade involucró en la presunta maniobra al presidente de la AFA y al expresidente de Boca: "(Claudio) Tapia, (Daniel) Angelici, los grandes medios de comunicación de Buenos Aires y una CD que ya no tiene legitimidad política porque le han rechazado la Memoria y Balance y está desesperada por ver si puede retener el poder".



Por otro lado, Del Frade reconoció que la situación representa "un momento muy triste y un problema de primera línea con el saqueo de las divisiones inferiores y el quiebre de la identidad del club, popular por excelencia. Central es hijo de trabajadores ferroviarios y hoy se convirtió en una plataforma de negocios”.



El excandidato a vicepresidente del Crece recordó que su desplazamiento de la política del club se produjo por la intención de dar "pelea contra (el jefe de la barra brava Andrés) 'Pillín' (Bracamonte)". "Ahora les pido a las agrupaciones que salgan a decir su posición. Tenemos que hacer algo porque, si no, a Central se lo llevan puesto", sentenció.

Fuente: Télam