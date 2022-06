Insúa sepultó a Centurión en San Lorenzo: "Me cae bien, pero..."

Ya no es tenido en cuenta. Es caso cerrado y no hay vuelta atrás. Lo de Ricardo Centurión en San Lorenzo fue cosa de menos de un semestre. Lo confirmó Rubén Insúa, entrenador del equipo, en una conferencia de prensa este jueves. El técnico azulgrana afirmó que le "cae bien" Ricky, pero ya no jugará para el club.

uD83DuDCCB La lista de convocados de #SanLorenzo para el encuentro ante Independiente. pic.twitter.com/3U6ieAJdej — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 2, 2022

"La única charla que tuve con la dirigencia antes de ser confirmado en el cargo me hicieron saber que no cuente con cinco jugadores. Después un día me lo crucé a Ricardo, estuve conversando y me cae bien. Yo no lo conocía personalmente. Pero ese lugar yo lo tengo cubierto con (Agustín) Martegani y (Luis) Sequeira", explicó terminantemente Insúa.

Centurión, quien se entrena apartado por la decisión de la dirigencia de rescindir el contrato y por quien todavía no terminaron de negociar, quedó relegado por sus actos de indisciplina, que incluyeron faltazos a entrenamientos. Sin refuerzos, Insúa se arregla con lo que tiene, y eligió respaldar con apellidos a los pibes del club.

En ese sentido, el entrenador determinó la convocatoria para el debut de este sábado en el clásico contra Independiente al juvenil Matías Hernández, delantero de la sexta división categoría 2005: "Acá hay buena materia prima. Las puertas que separan al fútbol profesional del amateur siempre van a estar abiertas. El que juega bien pasa para este lado. A Matías Hernández lo vimos en la sexta, lo trajimos y va a estar en el banco".

"Creo que vamos a llegar en condiciones medianamente lógicas. Al equipo lo veo bien, con ganas, con ilusión, anímicamente bien. Arrancar jugando un clásico genera una expectativa importante. Vamos a estar a la altura de las circunstancias", indicó el Gallego.

Sobre el mercado de pases, además, Insúa comunicó: "Hay cuatro o cinco negociaciones que se están llevando adelante. Se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Seguimos teniendo el mismo orden de prioridades. Hay que fortalecer las tres líneas. Estuvimos buscando en los mismos lugares desde el primer día y con las mismas características. La idea es que el jugador que venga tenga la calidad necesaria para jugar".