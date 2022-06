Se hizo la revisión médica en Racing y desde su club explotaron: "No tiene..."

Johan Carbonero tenía todo listo para ser un refuerzo clave del Racing de Fernando Gago, pero desde Gimnasia, su club actual, pusieron el grito en el cielo. Es que el presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino, se sorprendió al enterarse de que el colombiano ya pasó la revisión médica en la Academia y avisó que el delantero todavía no está vendido.

Lo más llamativo es que Carbonero, quien tenía todo arreglado para que la Academia comprara el 75% de su pase, pasó este viernes la revisión médica y hasta habló como jugador del club de Avellaneda. Para mayor sorpresa, el colombiano se preparaba para firmar su contrato hasta junio de 2026 y Racing iba a pagar 3,8 millones de dólares por su ficha, pero Pellegrino estalló de bronca al conocer la noticia.

En declaraciones a Cielo Sports, Pellegrino quedó perplejo ante la consulta del periodista Julián Barbetti sobre el tema y comentó: "Carbonero no tiene permiso de parte nuestra para hacerse la revisión médica. Si la está haciendo será de forma particular, pero de parte nuestra no tiene permiso. No sé si vos lo viste, yo no lo sé".

Ante la confirmación de que Carbonero dio declaraciones como jugador de Racing, Pellegrino contestó: "No está vendido. No tiene nada firmado ni tiene permiso para hacerse revisación médica".

En declaraciones después de salir de la clínica, el delantero colombiano comentó: "Racing es un equipo que juega muy bien a la pelota y es un equipo grande. Espero que me vaya bien como a los otros colombianos que pasaron por el club. Vengo a aportar mi rapidez, mis asistencias y goles. Ya estoy para jugar desde el primer momento porque me siento bien desde lo físico".



Por otra parte, el exjugador de Once Caldas deberá afrontar un juicio oral tras ser procesado por acoso y tentativa de abuso sexual como consecuencia de un hecho denunciado en noviembre de 2020 por la recepcionista del hotel en el que se alojó provisoriamente tras su arribo al país. A pesar de la resistencia del Departamento de Género y Derechos Humanos de Racing, el presidente Víctor Blanco decidió avanzar con su contratación.



De confirmarse la transferencia de Carbonero, sería el tercer refuerzo del equipo de Fernando Gago tras la llegada del delantero Maximiliano Romero, del PSV de Países Bajos y el ex Rosario Central Emiliano Vecchio, quien debutó ante Vélez. Justamente, el próximo partido de Racing será este lunes ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, desde las 19.