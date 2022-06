Nadal confirmó que será padre y dio una noticia que celebraron sus fanáticos: “Mi intención es…”

El pasado 5 de mayo Rafael Nadal escribió, una vez más, su nombre en la historia grande del tenis. El español venció a Casper Ruud en sets corridos y se coronó campeón de Roland Garros por decimocuarta vez en su carrera. Luego de la coronación, y de confirmar que será papá por primera vez, el tenista aseguró que tiene todas sus fichas puestas en decir presente en Wimbledon, torneo que comenzará el próximo 27 de junio.

Desde Mallorca, lugar donde comenzó su preparación en la cancha de césped, expresó: "Mi intención es intentar jugar Wimbledon". A su vez, el actual número cuatro del ranking mundial de la ATP añadió: "Si las cosas no van como me gustaría, ya veremos lo que sucede. Estoy contento, llevo una semana sin renguear''.

En cuanto a su vida privada, la cual intenta divulgar lo menos posible, confirmó: "Sí, voy a ser padre pero no acostumbro hablar de mi vida personal. El motivo es muy simple, y es que ya estoy suficientemente expuesto en mi vida profesional. Por tranquilidad y por la forma en que yo y las personas que conviven conmigo entendemos la vida, siempre desde un perfil bajo".

Sobre como imagina el hecho de ser padre primerizo, Nadal se sinceró: "No sé cómo el ser padre me afectará porque carezco de experiencia en ello, aunque no tengo previsto que ello suponga ningún cambio en mi vida profesional".