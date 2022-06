El sorpresivo mensaje de Federer sobre su esperado regreso al tenis: “Yo tengo…”

Uno de los tenistas más grandes de la historia, y para muchos el más grande, se prepara para regresar a las canchas. Después de un año de inactividad por una lesión de rodilla que lo obligó a operarse tres veces, el suizo Roger Federer afirmó que tiene esperanzas de volver al circuito profesional y aseguró: "No estoy lejos".

Roger Federer, en plena recuperación.

El suizo no regresará en Wimbledon, su torneo preferido y que ganó ocho veces, pero es posible que tenga su regreso ya pasados los 41 años (los cumplirá el 8 de agosto) y antes de fin de año.

Federer, campeón de 20 torneos de Grand Slam y ex número 1 del mundo, expresó: "Yo mismo tengo curiosidad por ver lo que va a pasar. Pero tengo esperanzas, ya he recorrido una parte del camino. No estoy lejos. Los tres o cuatro próximos meses serán determinantes".

El suizo, quien no juega desde los cuartos de final de Wimbledon 2021, elogió a Rafael Nadal después de su 14° trofeo de Roland Garros: "Es increíble lo que ha conseguido Rafa. El récord de Pete Sampras, que yo batí, era de 14 títulos de Grand Slam y él ya lleva 22".

En ese sentido, Federer agregó: "Ahora Rafa ha ganado Roland Garros 14 veces, es increíble. Me alegra mucho que lo haya conseguido, me quito el sombrero. Después del décimo, el undécimo yo ya pensaba: esto no puede ser, pero él sigue elevando la vara. Es gigantesco".