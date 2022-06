El video de Rafa Nadal con muletas y qué dijo su tío Toni sobre Wimbledon

No es un secreto que Rafael Nadal pagó caro su 14° título en Roland Garros. Con una importante lesión en el pie izquierdo y acostumbrado a vivir con dolor, como él mismo confirmó, el tenista español disputó la final del Abierto de Francia con una anestesia y, si bien logró vencer a Casper Ruud, las secuelas quedaron a la vista. Es que a Rafa lo filmaron en las últimas horas caminando con la ayuda de muletas tras un tratamiento que se realiza en Barcelona y se especula con la posibilidad de que no pueda estar en Wimbledon, el Grand Slam inglés que se disputará a partir del 27 de junio.

Nadal atraviesa un tratamiento de "radio frecuencia pulsada en los diferentes nervios involucrados en el área de la lesión que padece", según informó un portavoz del tenista este miércoles. En ese sentido, el video que se hizo viral lo muestra saliendo de un auto con muletas y sin apoyar el pie izquierdo, lesionado. Rafa sufre desde hace años del síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad que afecta el hueso escafoides del pie y genera un dolor intenso.

Su tío, Toni Nadal, no descartó a Rafa para el torneo de Wimbledon que comienza el 27 de junio y explicó a Radio Mitre: "La voluntad de Rafa es jugar Wimbledon, ya comenzó el tratamiento ayer en Barcelona y veremos cómo resulta. En su cabeza no está ausentarse".



Toni Nadal, quien entrenó a su sobrino durante toda su carrera hasta que decidió hacerse cargo del entrenamiento del canadiense Félix Auger-Aliassime, confesó los problemas que tiene el tenista para practicar: "No tengo la sensación de que la carrera de Rafa se haya terminado. Veremos si el tratamiento va bien, si no, se harán otras cosas. Ya no puede se entrenar con normalidad, está capeando con los dolores".

Nadal, quien cumplió 36 años el 3 de junio, consiguió este domingo su 14° título de Roland Garros, que significó su 22° Grand Slam. Igualmente, por el dolor que le genera el pie izquierdo, se estima que su retiro estaría cerca: "Los médicos le dijeron que el tratamiento irá bien. En Montecarlo me dijo que estaba harto, pero después terminó jugando. No descarta operarse, pero sabe que eso lo dejaría afuera un largo tiempo", explicó Toni Nadal.

Por su parte, Rafa afirmó que no jugará Wimbledon si tiene que volver a anestesiarse: "Estaré allá si mi cuerpo me lo permite. Wimbledon es una prioridad, los Grand Slam son una prioridad. Jugarlo con antiinflamatorios, sí; con inyecciones de anestesia, no".