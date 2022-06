La desafiante frase de Riquelme a Toti Pasman cuando se cruzaron en la Bombonera: “Ah, vienen a la cancha los…”

Después del último partido que jugó Boca Juniors en la Bombonera hubo una llamativa situación en la que participó el actual vicepresidente del club, Juan Román Riquelme. El periodista Toti Pasman ventiló una situación que, según él, vivió con el exenganche.

En su programa de Radio La Red, Toti Pasman contó: "Cuando me iba de la cancha me crucé con Riquelme. La verdad es que estaba muy oscuro, el pasillo de prensa estaba muy oscuro. El iba hacia la cabina del Pollo (Vignolo) para hacer una nota". En este sentido, después prosiguió: "Me sorprendí, casi no me di cuenta de que era él. Iba con su hermano Cristian y con alguien que yo conozco mucho. (Del cual no dio nombres) Y cuando pasé, porque cuando me lo crucé no dijo nada, soltó al aire: 'Ah, los contras también vienen a la cancha".

El periodista, que casi sin saber si efectivamente Riquelme se lo decía a él, salió al cruce del actual vicepresidente de Boca. En ese punto añadió: "Me quedó revoloteando la frase. Lo que analicé es que a Román le sale la ficha dictatorial, así como le salió cuando empezó que gobernaba por comunicados. Ahora creo que en el fondo el siente que si hay contras, no pueden ir a la cancha. Que él tiene el poder de vetar, de decir 'vos me criticás, vos no entrás' o 'vos me elogiás, venís y te doy la nota'". Después de esa frase, el comentarista lanzó: "Ojo Román que es peligroso eso, eh".

Más allá del cruce, no es la primera vez que el comentarista tiene una situación con algún protagonista o ídolo. Solo vale recordar la fuerte discusión que, hace más de diez años, tuvo con Diego Maradona. En aquel momento, el técnico de la Selección de Fútbol Argentino apuntó directamente contra él en una conferencia de prensa post partido y le lanzó: "Vos también la tenés adentro". En aquella situación, el propio Pasman era uno de los principales críticos de la Selección. Después, gracias a esa frase, el comentarista firmó un libro con ese mismo dicho.