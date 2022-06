La frase optimista de Riquelme sobre la Scaloneta en el Mundial: “Hace mucho que no veo a una Selección argentina que…”

Juan Román Riquelme habló de varios temas en los micrófonos de ESPN y llamó la atención lo que dijo sobre la Selección argentina, que estará disputando la Copa del Mundo en Qatar en pocos meses. "Está para competir con los mejores. Hay que reconocer que el equipo lo está haciendo bien y eso es muy difícil de conseguir. Hace mucho que no veo una Selección argentina así que juegue como un equipo...", sentenció.

Además, Román habló del presente de Boca y de lo que se viene. "Nosotros sabemos que la Libertadores es un sueño, pero no le podemos prometer a la gente que la ganaremos. Solamente podemos anticipar que vamos a competir, pero lo bueno ahora es que Boca volvió a ser un club de fútbol y por eso va en ese camino", le dijo Riquelme anoche a ESPN luego de la victoria por 5-3 sobre Tigre y la celebración por la obtención de la pasada Copa de la Liga Profesional.



"Pero en este momento siento mucha tranquilidad y alegría por ver a los hinchas de Boca contentos. Y que la gente me siga dando tanto cariño después de tantos años es maravilloso", expresó.



El también titular del Consejo de Fútbol boquense adelantó que quizá "a fin de año se haga el postergado partido de despedida. "Me da un poco de vergüenza después de ocho años de haberme retirado, pero encontraremos una fecha después del Mundial", anticipó.