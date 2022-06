El bombazo de una exfigura de River: “Sueño con dirigir a Racing”

El ex volante de River y la Selección Argentina Lucho González, recomendó un paso por la liga lusa para uno de los futbolistas surgidos del River y que está dando de hablar por esas tierras. Además, se candidateó para ser entrenador de Racing.

"Creo que Enzo Fernández se puede quedar muchos años en Portugal. Donde vaya es un jugador que va a seguir creciendo. Si pudiera aconsejarlo, le diría que sin ninguna duda vaya a Portugal, sobre todo si lo llama Porto", recomendó Lucho González.

Recientemente adentrado en el mundo de la dirección técnica, el exfutbolista de Huracán es confeso hincha de Racing. "Tenía un tatuaje de La Academia cuando era chico, pero me lo tuve que tapar para que los hinchas no se ofendieron. Más adelante en el tiempo me lo pude volver a hacer", confesó el flamante entrenador.

Más allá de su simpatía por la institución de Avellaneda, y de haber estado en tratativas con diferentes dirigencias del club para poder calzarse la celeste y blanca, la realidad es que como futbolista no se pudo concretar un ciclo en el club. Aunque se esperanza a futuro.

"Me gustaría ser entrenador de Racing en algún momento", sostuvo Lucho González, quien aunque se mostró respetuoso de quiénes hoy por hoy dirigen los destinos futbolísticos de la institución, agregó. “Tengo el sueño de dirigir en Racing, recién comienzo mi carrera como entrenador y ojalá se pueda cumplir”, deseó el exmediocampista.