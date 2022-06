Las declaraciones de Arturo Vidal sobre Boca que ilusionan a los hinchas: por qué sigue al club en Instagram

La bomba explotó el lunes y sigue retumbando entre las paredes de la Bombonera: la posible llegada de Arturo Vidal revolucionó el mercado de pases de Boca. Aunque habría una lógica traba en lo económico, su salida del Inter no sería una complicación y un miembro del Consejo de Fútbol ya se habría comunicado con el chileno, según Mariano Closs. Además, hay un detalle insoslayable: las ganas expresas del jugador de jugar en uno de los estadios más reconocidos del mundo.

En junio de 2020, Arturo Vidal dejó una frase que, en este contexto de interés por parte del Xeneize, ilusiona a todos los hinchas del club de la Ribera: "Lo sigo a Boca, porque Boca... Todos sabemos lo que es Boca, los jugadores que han pasado por ahí... Yo no he tenido nunca la suerte de jugar en la Bombonera, ni con Colo Colo ni con otro equipo. Y siempre quise saber eso que dicen que se siente", aseguró el referente de la Selección chilena.

Luego, el mediocampista de 35 años agregó: "No tuve nunca, hasta el día de hoy, la suerte de jugar en la Bombonera. Siempre he querido sentir lo que dicen que se siente ahí. Todos sabemos lo ganadores que son, lo que es su gente". Vidal no pudo jugar en el estadio de Boca ni por Copa Libertadores con Colo-Colo ni por Eliminatorias con La Roja.

Mientras Closs aseguró que "yo sé quien del Consejo habló con Vidal", Clarín afirmó que un miembro de la dirigencia del Xeneize habló con el representante del chileno, Fernando Felicevich. Desde Boca esperan que se resuelva su salida del Inter, que según el conductor de ESPN F12 no sería una traba: "Vidal tiene un año más de contrato en el Inter pero gana tanto que no habría problema de pagar una cifra menor para quedarse con el pase en su poder. La salida de Vidal del Inter no sería un problema [...]", dijo hace algunos días.

Ante el interés por el chileno y los contactos que habrían existido entre las partes, los hinchas de Boca se ilusionan con que Vidal pueda cumplir con su deseo expresado hace algunos años. ¿Será el Rey Arturo de la Bombonera?