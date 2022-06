Boca podría desprenderse de uno de los juveniles que más jugó con Battaglia y hay sorpresa

Hasta esta semana, el mercado de pases de Boca venía demasiado tranquilo comparado a otros años. Sin embargo, esta semana explotaron varios rumores de posibles llegadas rutilantes y de varias salidas a préstamo por parte de algunos juveniles. En un principio, los elegidos para irse del Xeneize en búsqueda de minutos eran Gabriel Vega, Gabriel "Pola" Aranda y Vicente Taborda a Godoy Cruz, mientras que el pase de Gastón Ávila a Rosario Central estaría trabado por el momento. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió la posibilidad de que Aaron Molinas se vaya a Defensa y Justicia, pero habría otra llamativa salida.

Medina podría irse de Boca.

El interés de Defensa y Justicia por un préstamo de Aaron Molinas y la predisposición de Boca ante dicha posibilidad tomaron por sorpresa a los hinchas. De todas formas, este no sería la única cesión de un juvenil con mucho rodaje en la Primera que podría llamar la atención: Cristian Medina podría salir a otro club del fútbol argentino para mantener sus minutos o, en lo posible, tener más participación que la que podría darle Battaglia.

Esta decisión llamó la atención entre los hinchas, ya que Boca se desprendería de dos mediocampistas de recambio confiable para Battaglia y, contando a Vega y Taborda, serían cuatro volantes los que perdería el plantel xeneize. En lo que va del ciclo, Medina es uno de los jóvenes que más jugó con el DT: el oriundo de Caseros disputó 34 partidos con el actual entrenador y 59 en total. Sin embargo, estas salidas estarían vinculadas a las llegadas de dos mediocampistas de jerarquía, según informó el periodista partidario Sebastián Infanzón.

Boca va a contratar tres refuerzos como mínimo. Dos de esos, son volantes. Por eso, las salidas de Molinas, Vega y Taborda a préstamo. Les daría rodaje, para regresar con más minutos en primera. También podría irse a préstamo Cristian Medina, si acepta el jugador. pic.twitter.com/2YMgsbHZuN — Sebastian Infanzón (@sebainfanzon) June 15, 2022

Con la intención de reforzar el mediocampo con jugadores experimentados y de calidad, Boca no vería con malos ojos una cesión de Medina, aunque todavía no hay equipos candidatos para hacerse con el volante de 19 años. Hay que recordar que el Xeneize tiene a Equi Fernández a préstamo en Tigre y, por ahora, no hubo novedades de una posible reincorporación.

Vega, Aranda, Taborda, Ávila, Molinas y Medina. Serían cinco juveniles los que se irían de Boca a ganar rodaje a otros clubes del fútbol argentino. ¿Qué mediocampistas llegarán al Xeneize para suplir las bajas?