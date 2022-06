El terrible posteo de un jugador de Racing que sorprendió a Gago: "Hasta acá llegué, el peor día de mi vida"

Al igual que el resto de los equipos del fútbol argentino, Racing busca reforzarse con jugadores jerarquía. La Academia ya cerró a Emiliano Vecchio y Maximiliano Romero y Johan Carbonero estarían al caer. Más allá de los que vienen de otros clubes, todo parecía indicar que Fernando Gago podía recuperar a un jugador del club, con pasado en la Selección argentina, y sumarlo a su plantel: José Luis Gómez, que llegó libre desde Huracán en enero. Sin embargo, una decisión del DT llevó a un posteo totalmente inesperado, en el que el jugador de 28 años habría anunciado su retiro del fútbol profesional.

Gómez en la Reserva de Racing.

Gómez salió de las inferiores de Racing pero se consolidó como jugador en Lanús, club en el que salió campeón del Torneo Transición 2016 y de la Copa del Bicentanario, precisamente ante la Academia. Esos buenos rendimientos le valieron un paso por la Selección argentina pero, desde 2017, varias situaciones personales le jugaron una mala pasada. Desde entonces, no se pudo asentar en ningún club y regresó al club de sus inicios en enero. Rápidamente, el lateral derecho deslumbró en la Reserva y todo indicaba que se podía ganar un lugar en el plantel de Gago. Sin embargo, el DT decidió darlo a préstamo para que gane rodaje y en diciembre confirmar si lo quería o no para su proyecto, lo que habría sido el detonante del durísimo posteo del jugador.

Con la intención de preservarlo ante un posible préstamo a Barracas Central, Gago le pidió a Juan Fleita, entrenador de la Reserva académica, que no lo utilice. Esto hizo explotar a Gómez a minutos del encuentro entre Vélez y Racing y lo llevó a publicar una historia en la que dio a entender que no quería jugar más al fútbol: "Hasta acá llegué, mi cuerpo dijo basta. Espero que sea la mejor decisión, pero me sacaron las pocas ganas para salir adelante después de tantos golpes duros que tuve. Simplemente gracias, el peor día de mi vida", escribió en una foto, aunque algunos minutos después la borraría.

La terrible historia de Gómez.

Sin dudas, esta publicación de Gómez llamó la atención de todo el mundo Racing, ya que apenas tiene 28 años y, según lo que mostró en Reserva, le sobra para jugar en la Primera. La desazón del jugador tendría como motivo su intención de quedarse a pelearla en el equipo de Gago y no salir a préstamo nuevamente.

Como se mencionó anteriormente, Gómez borró la historia algunos minutos después, una señal de que tal vez recapacitó sobre su aparente decisión de dejar el fútbol. Habrá que esperar si finalmente pasa a Barracas Central o, ante esta reacción, se queda en Racing.