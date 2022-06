Atento, Scaloni: el motivo por el que Dibu Martínez visitó al Dr. Batista a meses del Mundial

A 159 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, las expectativas no paran de crecer. Es por esto que, cada vez que algún protagonista de la Selección argentina aparece en escena, todos los argentinos prestan mucha atención, fundamentalmente cuando se trata de posibles lesiones. En este contexto, Emiliano Martínez fue noticia luego de visitar al Doctor Batista, producto de la molestia que lo tiene a maltraer en una de sus rodillas.

"¡Buen viaje, Emiliano! Gracias por confiar en nosotros. A seguir el trabajo estipulado con @funcionesbiomecanicas", escribió el reconocido especialista en su cuenta de Instagram, junto a una foto abrazando al arquero campeón de la Copa América 2021 bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

En las últimas horas, luego de ser homenajeado en Mar del Plata (su ciudad natal), el Dibu despejó todo tipo de dudas sobre el estado de su rodilla. "Estoy perfecto de la rodilla; si tengo una final mañana, la juego y la voy a ganar", sentenció el actual jugador del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra.

Días atrás, más precisamente en la previa de la Finalissima ante la Selección de Italia, expresó: "Estoy perfecto, ya entreno normal con el grupo. Tenía un dolor en tendón rotuliano, paré después de la Copa América, fui directo a pretemporada, no pude recuperarme, me agravó el menisco de la otra rodilla. Me voy a tratar con Jorge Batista. No quedás 100%, pero jugué al 50% está temporada, capaz un 75, 80%. Es un dolor que tengo desde los 17 años"