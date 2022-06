¿Vélez o Boca? Fuerte revelación de Zárate: a qué equipo no le gritaría un gol y por qué

El partido entre Vélez y Platense del último domingo tuvo el ingrediente de la presencia de Mauro Zárate, que regresó una vez más al José Amalfitani como jugador visitante. Desde su polémico pase a Boca en 2018, el delantero visitó en varias oportunidades lo que una vez fue su casa. Sin embargo, nunca había vivido la sensación de festejar un gol de su equipo contra el Fortín en Liniers, algo que se dio el domingo: el 10 del Calamar gritó eufóricamente el tanto de la victoria junto a sus compañeros. En charla con TyC Sports, el menor del clan Zárate habló sobre esta situación y reveló cuál es el único club del fútbol argentino al que no le celebraría una anotación, ya sea propia o de otro jugador del único puntero del Torneo de la Liga Profesional.

Zárate habló sobre lo que significó para él regresar al Amalfitani y volver a ser insultado por los cuatro costados del estadio del club de sus amores. Luego, el delantero de Platense explicó la razón detrás de su festejo en el gol de Iván Gómez: "Por lo que pasó, porque sentí que no se valoró nada. Como te dije, lo acepto, entiendo y está todo bien. Está todo bien el insulto, está todo bien el maltrato de la gente cuando voy allá pero hasta ahí. Se separaron los caminos y listo, no hay que darle tanta vuelta".

Previo a eso, Zárate reconoció que le quedó un sentimiento por Boca tras su paso en el club y reveló que no festejaría un tanto suyo ante el Xeneize: "No, no lo gritaría, para nada".

Hay que recordar que Boca recibirá a Platense en la fecha 12 del Torneo de la Liga Profesional, que tiene al Calamar como el sorpresivo puntero de la tabla tras dos fechas disputadas.

De esta manera, Zárate sorprendió a todos al hablar del cariño que tiene por Boca. A su vez, el delantero reconoció que se fue del Xeneize "porque era el momento" y aseguró que su salida se dio en muy buenos términos: "Lo hablé con Román, con el Consejo, nunca hubo problemas, una relación espectacular. Riquelme quería que me quedara en Boca".