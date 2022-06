Una sorpresiva ausencia en la lista de concentrados de Boca para enfrentar a Tigre

En Santiago del Estero, Boca tuvo un traspié ante Central Córdoba en un partido que no jugó bien pero tuvo muchas chances de gol para llevarse algo más que una derrota. En la previa del partido, Sebastián Battaglia sorprendió a todos con la inclusión de Nicolás Orsini en el 11 titular en una posición extraña, tirado más hacia la derecha. El ex Lanús no encontró su lugar en el campo de juego y fue reemplazado por Sebastián Villa.

Tras ser titular de manera sorpresiva, Orsini no aparece en la lista de convocados para enfrentar a Tigre en la Bombonera el miércoles a las 21:30. Según informó Julio Pavoni en Twitter, la ausencia del delantero se debe a un golpe en su tobillo, donde sufrió una inflamación aunque no sería de gravedad.

Luego de su sorpresiva decisión, Battaglia explicó cuál era su intención con la titularidad de Orsini ante Central Córdoba: "Buscamos tener opciones, hay muchos partidos por delante y buscamos compensar los minutos. Habíamos hablado con Nico sobre una posición en la que él lo había hecho en Lanús varias veces. Intentamos que tenga minutos y su oportunidad en cancha, no era una posición que desconoce".

Orsini, que no había tenido muchas oportunidades de jugar en el último semestre, no jugó mal ante Central Córdoba pero tampoco pesó en el transcurso del partido. Por eso, este golpe que provocará su ausencia ante Tigre le cortará el envión que podría haber ganado tras la titularidad.

Por otra parte, Battaglia no se guardará nada ante Tigre y planea poner lo mejor que tiene para que Boca no pierda pisada a la punta del Torneo de la Liga Profesional.