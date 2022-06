La llamativa explicación de Battaglia sobre por qué Orsini jugó de ocho: “Buscamos…”

En la previa al encuentro en Santiago del Estero, Sebastián Battaglia sorprendió a todos con su once titular, ya que en el mismo se encontraba Nicolás Orsini, un jugador que no vio tantos minutos en lo que va del año de Boca. Pero la inclusión del delantero no fue lo único llamativo, sino que su posición también hizo que los hinchas xeneizes levantaran sus cejas en señal de sorpresa: el ex Lanús aparecía ubicado por derecha, una posición que extrañó a muchos pero no al DT.

A lo largo del partido que terminó en triunfo de Central Córdoba, Boca volcó casi todo su ataque sobre la izquierda, costado por donde atacaba el tándem Zeballos-Fabra. Esto se produjo en parte por costumbre debido a la presencia del lateral colombiano y en parte por la poca naturalidad con la que Orsini, que llegó al Xeneize como un 9, se desempeñó en el carril derecho. En conferencia de prensa, Battaglia explicó porqué eligió al ex Lanús para esa posición ante la ausencia de Eduardo Salvio y la suplencia de Sebastián Villa.

"Buscamos tener opciones, hay muchos partidos por delante y buscamos compensar los minutos. Habíamos hablado con Nico sobre una posición en la que él lo había hecho en Lanús varias veces. Intentamos que tenga minutos y su oportunidad en cancha, no era una posición que desconoce", explicó Battaglia sobre su idea acerca de la posición de Orsini en el comienzo del partido.

Con razón, Battaglia hizo referencia a que Orsini cumplió y muy bien en esa posición durante su paso por Lanús. El delantero cordobés compartió el frente de ataque con otro 9 de área como José "Pepe" Sand, lo que provocó que se vuelque a los costados para encontrar espacios y aprovechar su explosivo tranco en velocidad.

Sin embargo, esa idea no le dio frutos a Orsini ni a Boca y Battaglia lo reemplazó por Villa en el segundo tiempo en su intento por empatar el partido. El Xeneize cayó por 1 a 0, cortó una racha de 10 partidos sin conocer la derrota y intentará volver al sendero de la victoria ante Tigre en la Bombonera.